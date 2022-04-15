體育熱話｜俄網球女將爆教練指示買禁藥　遇藥檢只需做一件事

俄羅斯花式溜冰女將華麗娃在北京冬奧捲入禁藥醜聞，近日俄羅斯網球女選手Elizabeth Demina在一電台節目中爆料，直指幾乎所有俄國選手都使用過禁藥米屈肼（meldonium），更透露教練是如何幫助他們逃過藥檢。



俄羅斯女網球手Elizabeth Demina因先前被驗出使用禁藥米屈肼，因此從2022年1月21日開始被禁賽3年，這也是她第一次違反禁藥規定。據日媒《東京體育》報道，她近日在俄國廣播電台透露，其實大多數俄國選手都在教練指導下服用米屈肼。

女網球手Elizabeth Demina在電台爆出驚人內幕。（網上圖片）

21歲的Demina指出，在國內舉行的比賽前兩個月，教練指示要她購買米屈肼，還表示所有職業運動員都會服用，不會被驗出反應。該教練還教她「如果遇到藥檢，只需要喝一杯香檳」，意指喝香檳可以逃過藥檢。

年僅15歲的華麗娃在今屆冬奧因捲入禁藥風波備受抨擊。（Getty Images）

Demina的發言讓外界相當震驚，15歲俄國花式溜冰美少女華麗娃（Kamila Valieva），在2月的北京冬奧因為被驗出興奮劑曲美他嗪（trimetazidine）呈陽性反應，在國際體育界引起軒然大波。如今隨着Demina的自白，可能成為揭露俄羅斯隊使用禁藥的寶貴證據。