體育熱話｜世界羽聯拖欠3站獎金逾千萬　安賽龍公開追數兼計利息

一向敢言的丹麥羽毛球名將安賽龍，在社交平台撰文公開「追數」，希望世界羽聯（BWF）盡快發放球員在德國賽、全英賽和瑞士賽的獎金。



BWF在3月先後舉行了3站賽事，包括兩站超級300的德國及瑞士賽，以及超級1000的全英賽。惟賽事結束近一個月，BWF至今仍未發放賽事獎金。

東京奧運金牌得主安賽龍在Twitter向BWF追討獎金。（截圖）

3月最後一場賽事瑞士公開賽在27日結束，據BWF規定，賽事獎金會在賽事結束3周內發放，在全英賽勇奪冠軍的安賽龍昨日（20日）於Twitter發文，指至今仍未收到3站賽事的獎金，「球員至今仍未收到任何上月歐洲賽的獎金，已經超過4.5周了。」

他更截圖了BWF條款，指出球員在賽事結束3周內仍未收到獎金，將每周按獎金的0.25%利息累積計算。

安賽龍在今屆全英賽封王。（Getty Images）

兩站超級300分站賽事，總獎金各為18萬美元（約141萬港元），超級1000的全英賽總獎金更高達100萬美元（約784萬港元），意味BWF拖欠的總獎金額高達136萬美元（約1,067萬港元）。