體育熱話｜火星研究生疫情下激發潛能　第2次全馬即破荷蘭紀錄

上周舉行的荷蘭鹿特丹馬拉松賽事，因賽道多為平坦小路而成為馬拉松跑者尤為喜愛的路線之一，在今屆賽事中大放異彩的，是打破全國紀錄、賽前僅得一次全馬經驗的東道主女跑手Nienke Brinkman，她的「正職」是一名研究火星的博士生。



荷蘭鹿特丹馬拉松由NN（Nationale-Nederlanden）集團冠名贊助，旗下的跑團「NN Running」更被譽為「地上最強跑團」，肯雅長跑王者傑祖基（Eliud Kipchoge）、奧運銀牌尼基爾（Abdi Nageeye）等長跑好手都是星級成員。

在上周結束的全馬，NN跑團兩名東道主跑手成為焦點，除了尼基爾以2小時04分56秒率先衝線，更刷新自己創下的全國紀錄；女子組屈居第2的Nienke Brinkman，則以2小時22分51秒打破荷蘭塵封19年的女子全馬紀錄。

Nienke Brinkman（中）跑齡3年，便躋身地上最強跑團。（NN Running）

28歲的Brinkman出生於印尼，小時候回到父親故鄉荷蘭展開新生活，受作為曲棍球選手的叔叔影響，她從小練習曲棍球，更曾是荷蘭隊B隊一員。後來她明白始終無法將實力再提升，於是專心於學業，成為一名地質物理學博士，她透過美國太空總署（NASA）的資料研究火星為主。

博士背景、僅得一次全馬經驗的Brinkman成為選手中的黑馬。（Instagram）

人生的轉捩點，發生在新冠肺炎改變世界的2020年。

因為疫情爆發逼使研究停擺，Brinkman為了抒發壓力與強健身心，加入了學生跑步團，並因此接觸了越野跑。她過去打曲棍球而練成的強大心肺能力也逐漸展現，在跑團隊友的指導下快速成長，並逐漸愛上奔跑的感覺。

「我在學生時期很擅長考試，卻從沒想過自己有一天會參加跑步比賽。」她笑道。

Brinkman由越野跑開始，再成為路跑跑手。（Instagram）

2020年，Brinkman原想與隊友一起參加阿姆斯特丹馬拉松，惟賽事因疫情停辦，於是她轉而參加蘇黎世湖邊的一場全馬賽事。她為生涯首場全馬目標定在約2小時55分，預期最好或能達到2小時50分，卻沒想到竟以大幅超乎預期的2小時39分完成，當時她僅練習不到一年時間。

同團的東京奧運銀牌尼基爾，在男子組以破全國紀錄時間奪冠。（NN Running）

長跑經驗僅3年的Nienke Brinkman讓眾人感到驚訝。（Instagram）

初馬結束後，她優秀的表現獲得「NN Running」的邀請，加入菁英跑者集結的跑團內接受專業訓練，還曾到高海拔的肯亞訓練營鍛鍊，跑歷僅3年、人生第2場全馬賽事便打破了全國紀錄，亮眼成績不負「NN」跑手之名。

「我讀書時期在短跑是不錯，但從來沒有想過要認真跑步，也沒有人對我說過，成為馬拉松跑手是一個選擇。」她說。

Brinkman的努力與長跑潛質，在接受訓練後迅速成長，最終從一名地質物理學博士到成為專業跑團的跑手。在她屢突破自己後，更確信想成為專業跑手的念頭。她決定先擱置學業，朝自己熱愛的馬拉松運動員目標邁進。