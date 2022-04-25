英超｜愛華頓擺鐵桶陣踢出極罕數據　中場阿倫僅靠中圈開波刷傳球

利物浦在周日的打吡戰中，主場以2：0擊敗愛華頓，控球數據懸殊，愛華頓擺出鐵桶陣死守，僅得17.6%控球，創英超有紀錄以來第二少。最誇張的是愛華頓防中阿倫盧利奧，他踢了72分鐘僅得兩次成功傳球，兩次皆是中圈開波。



中場的最主要工作是傳球？對於愛華頓的巴西防中阿倫而言，今場對利物浦的工作並非傳球，而是不斷攔截及解圍，踢出匪夷所思的傳球數據。他踢到72分鐘被換離場，全場6次嘗試傳球，只得兩腳成功。

那兩腳成功傳球，都是中圈開波，換言之，在生波的情況下，他未試過成功傳給隊友腳下。雖然在傳球上近乎零貢獻，但31歲的阿倫今場5次截斷對方傳球，還有6次解圍，解圍次數比他的成功傳球還要多。

阿倫（前）的數據是今場愛華頓的縮影，全軍退守，他個人的解圍次數還比成功傳球多。（Getty mages）

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今場默郡打吡大戰，控球率天淵之別，利物浦佔82.4%圍攻，愛華頓則只有17.6%死守。自03/04球季起統計控球以來，愛華頓今場創下英超史上第二控球少的紀錄，僅多於2018年遭曼城大炒5：0的史雲斯。

英國《太陽報》表示，愛華頓全場成功傳球只有93次，而利物浦就多達700次，單單利物浦中場堤亞高艾簡達拿就有120次成功傳球，這意味住堤亞高一人的傳球已經比整隊愛華頓還要多。

愛華頓今場控球連兩成也沒有，實屬罕見。（英超官網）

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經過默郡打吡一役，林柏特獲得「英超施蒙尼」外號。（Getty Images）

除了放棄控球死守外，愛華頓今場用盡各種手段去拖延時間、打斷利物浦的節奏，令不少球迷想起施蒙尼帶領的馬德里體育會。有網民留言笑稱，難道愛華頓領隊林柏特賽前請教了施蒙尼？