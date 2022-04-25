英超︱愛華頓令利物浦陷苦戰 加歷查稱球員是騙子 必須搏盡護級
撰文：吳慕兒
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愛華頓作客利物浦即使盡力一戰，贏得掌聲卻以0：2敗陣，再次搶分失敗，被般尼趕過，跌入降班區。
領隊林柏特揚言，護級形勢不會影響到他，並指出球員和球迷必須保持正面，團結一致，每場比賽戰鬥到底。
賽後林柏特向BBC表示：「賽果令我失望，但球員的表現沒有。我為球隊的工作態度感到欣喜和自豪。當0：0時我們有機會入球，可惜未能把握機會。」
對於球隊跌入降班區，林柏特聲稱心理上對他毫無影響，並呼籲愛華頓球員和球迷均要保持信念，不要陷入負面情緒，「我們尚有6場比賽，般尼只有5場」。他認為，只要球隊上下團結一致，每場比賽均像今仗一樣全力戰鬥，一定會獲得正面戰果。「我們要將今天的戰鬥精神，帶到落最後的比賽，我們會付出一切，戰鬥至最後。」
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愛華頓從未在英超降班，1887年創會以來，僅兩度跌落次級聯賽。首次是1929/30球季，然後是1950/51球季。
他們在1954/55球季重返頂級聯賽後，一直維持在英格蘭最高級別聯賽至今，是繼阿仙奴之後，身處英格蘭頂級聯賽為時最長的球隊，較利物浦（1962/63至今）、曼聯（1975/76至今）、熱刺（1978/79至今）和車路士（1989/90至今）四大強隊都要長久。
默郡打吡直播室內的利物浦名宿桑拿士賽後稱，「愛華頓是大球會，我不希望他們降班，可是形勢並不樂觀。」
另一紅軍名將加歷查揚言，面對利物浦能踢出如此好表現，認為愛華頓一眾球員今季都在欺騙領隊和球迷，「他們今仗令利物浦陷入苦戰，必須搏盡戰鬥。如今球隊已跌入降班區，一班球員必須檢討自己，開始拼盡一切去戰鬥（they have to start fighting for their lives）。」
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