英超︱愛華頓令利物浦陷苦戰　加歷查稱球員是騙子　必須搏盡護級

愛華頓作客利物浦即使盡力一戰,贏得掌聲卻以0:2敗陣,再次搶分失敗,被般尼趕過,跌入降班區。

領隊林柏特揚言,護級形勢不會影響到他,並指出球員和球迷必須保持正面,團結一致,每場比賽戰鬥到底。



林柏特認為只有保持信念,愛華頓必可護級成功。(Getty Images)

賽後林柏特向BBC表示:「賽果令我失望,但球員的表現沒有。我為球隊的工作態度感到欣喜和自豪。當0:0時我們有機會入球,可惜未能把握機會。」

對於球隊跌入降班區,林柏特聲稱心理上對他毫無影響,並呼籲愛華頓球員和球迷均要保持信念,不要陷入負面情緒,「我們尚有6場比賽,般尼只有5場」。他認為,只要球隊上下團結一致,每場比賽均像今仗一樣全力戰鬥,一定會獲得正面戰果。「我們要將今天的戰鬥精神,帶到落最後的比賽,我們會付出一切,戰鬥至最後。」

愛華頓從未在英超降班,1887年創會以來,僅兩度跌落次級聯賽。首次是1929/30球季,然後是1950/51球季。

他們在1954/55球季重返頂級聯賽後,一直維持在英格蘭最高級別聯賽至今,是繼阿仙奴之後,身處英格蘭頂級聯賽為時最長的球隊,較利物浦(1962/63至今)、曼聯(1975/76至今)、熱刺(1978/79至今)和車路士(1989/90至今)四大強隊都要長久。

愛華頓降班危機深重。(美聯社)

默郡打吡直播室內的利物浦名宿桑拿士賽後稱,「愛華頓是大球會,我不希望他們降班,可是形勢並不樂觀。」

另一紅軍名將加歷查揚言,面對利物浦能踢出如此好表現,認為愛華頓一眾球員今季都在欺騙領隊和球迷,「他們今仗令利物浦陷入苦戰,必須搏盡戰鬥。如今球隊已跌入降班區,一班球員必須檢討自己,開始拼盡一切去戰鬥(they have to start fighting for their lives)。」