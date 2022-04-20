曼聯慘敗利物浦腳下 主帥蘭歷克承認恥辱 明言勢必大換血買10人
撰文：顏銘輝
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曼聯在英超雙紅會輸得徹底，作客以0：4慘敗於利物浦腳下。曼聯看守領隊蘭歷克承認，這場敗仗令人尷尬，甚至稱得上為恥辱，並指曼聯落後利物浦6年。季尾將轉任球會顧問的蘭歷克表示，曼聯今夏肯定大換血，聲言可能有10名新兵加盟。
在晏菲路大敗後，蘭歷克說：「令人尷尬及失望，甚至是恥辱。我們必須接受，利物浦比我們領先6年。當高普來到利物浦，改變了整間球會，不但提升了球隊，還有球會及整個城市。這是我們在未來幾個轉會窗急需做的事。」
蘭歷克擔任看守領隊至季尾，之後轉任顧問，盛傳阿積士教練坦哈格將接任主帥。蘭歷克強調，曼聯今夏一定有大變，他說：「曼聯將會重建。6個、7個，甚至是10個新球員會來。利物浦擁有更優秀的球員，從今場的賽果也反映得到。」
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