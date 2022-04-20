利物浦兩屠曼聯創紀錄　高普大讚完美　信紅魔有日捲土重來｜英超

利物浦在英超雙紅會主場以4：0大炒宿敵曼聯，32戰得76分，暫時力壓31戰74分的曼城，升上英超榜首。利物浦主帥高普形容這是「完美的晚上」，但他認為曼聯不會長處低谷，相信對方未來可以捲土重來。



利物浦領隊高普認為，是他們表現完美，才令到曼聯踢得那麼差。他說：「對於一位足球領隊來說，已經沒有什麼還可抱怨。這是一個完美的晚上，但我們不會視之為理所當然。如果我們今晚的逼搶不是那麼強橫，我覺得曼聯的表現會踢得好得多。不過，就因為我們踢得太過出色，所以他們踢不出來。」

高普續說：「我們不是來羞辱對手的，只是做了必須做的事情，去贏得比賽。曼聯明顯地處於困境之中。看看他們的陣容，幾乎要在沒有防中之下的比賽。當你處於困境時，通常都要再受另一次打擊。在比賽中，普巴不得不退下火線。不論這場是否打吡戰，面對我們都是不容易的。」

利物浦首循環大勝曼聯5：0，加上今場，紅軍一季兩戰向紅魔派了9隻光蛋，並創下紀錄，成為史上首支在一季聯賽內對曼聯攻入9球的球隊。高普說：「我對9：0不感興趣，對球迷來說可能是一件好事，如果他們想慶祝，他們可以這樣做，但我不會。如果我們兩循環都贏1：0，其實我的感覺也是一樣的。我們這種情況不會持續很久，他們（曼聯）會再次回歸，這間球會太有實力了，但我們今場踢得非常好！」