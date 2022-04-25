曼聯中場「摩連奴上身」　舉三手指揶揄阿仙奴球迷：我是英超冠軍

英超爭四大戰，曼聯作客1：3不敵阿仙奴，般奴費南迪斯12碼中柱宴客，成為賽事焦點，然而賽外亦有一幕變成熱議。



曼聯今個球季堪稱災難級別，1：3不敵阿仙奴後錄得作客4連敗，爭入前四目標接近無望。同為爭前4份子的阿仙奴順利拉開積分榜差距，兼狠狠令曼聯「出醜」，支持者固之然興奮，然而上周賽事就有現場球迷，即場揶揄曼聯中場尼曼查馬迪。

爭四大戰馬迪77分鐘被換走，曼聯作客1：3不敵阿仙奴。(Getty Images)

爭四大戰馬迪77分鐘被換走，其後返回後備席的他與阿仙奴球迷發生口角，並突然伸出三隻手指，再指指自己，接連做出0的手勢指向阿仙奴球迷。心水清的球迷必能看穿，這「三手指」為摩連奴經典動作，這名教頭當年多次「勸喻」對手球迷及傳媒要尊重他三屆英超冠軍的履歷。

也許當年受摩連奴重用的馬迪，亦「遺傳」了恩師諷刺方式，三隻手指加0手勢，有如揶揄阿仙奴在這10年未有贏得英超冠軍，反之自己是三次英超盟主。

馬迪在兩度效力車路士，三奪聯賽冠軍。(Getty Images)

33歲的馬迪在兩度效力車路士，期間於2009/10、2014/15及2016/17球季三奪聯賽冠軍，於2017年中轉會曼聯，與摩連奴再度合作，惟未能帶來錦標。這名老將早前宣布今季完結後離開效力5季的「夢劇院」。