曼聯「 邊緣人」失蹤近4個月 留言哀求上陣：please｜英超
撰文：楊宇翹
出版：更新：
曼聯隊長哈利馬古尼頻頻成為賽事焦點，其防守「甩漏」也是紅魔球迷心中刺。除了有球迷送上炸彈恐嚇，網民亦多時在曼聯官方社交媒體下發表心聲，希望一換後防陣容，嘗試改變劣勢。
曼聯與阿仙奴今晚上演爭奪第4名關鍵大戰，據體育傳媒《The Athletic》賽前報道指，曼聯暫代領隊蘭歷克將讓馬古尼列後備。惟後防傷患滿營，曼聯今晚如何排陣也考起教頭蘭歷克。
有球迷就在曼聯Instagram下留言建議，是日大戰起用華拉尼及拜利的中堅組合，然而「失蹤」已久的拜利隨即回應「拜託（please）」及兩個emoji，像暗示他亦很想回到賽場。
按圖觀看：犯錯致對手射中目標排行榜
+5
28歲的拜利自去年12月30日對陣般尼後，就未曾為曼聯上陣。2月為科特迪瓦出戰非洲國家盃，不慎足踝腫脹受傷，今季至今為曼聯僅上陣6次。
英超｜坦赫格執掌曼聯 與阿積士失意金童再合璧重生在望英超｜曼聯聲明露玄機 坦赫格權力不如前任 屬意助教人選或遭拒英超｜曼聯名宿點評坦赫格 朗尼籲球迷有耐性 預計頭兩年冇錦標英超熱話｜馬古尼收炸彈恐嚇猶幸虛驚一場 無損曼聯隊長信心英超｜C朗喪子後首度復操有望鬥阿仙奴 分享最新全家福答謝祝福英超｜護級分子般尼靠「帶刀侍衛」建功 兩球挫修咸頓取3分【英超】雙紅會晏菲路送暖 C朗感謝利迷：將不會忘記英超︱曼聯新帥坦赫格注重紀律最憎人遲到 高薪低能球員末日到臨