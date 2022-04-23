曼聯「 邊緣人」失蹤近4個月　留言哀求上陣：please｜英超

曼聯隊長哈利馬古尼頻頻成為賽事焦點，其防守「甩漏」也是紅魔球迷心中刺。除了有球迷送上炸彈恐嚇，網民亦多時在曼聯官方社交媒體下發表心聲，希望一換後防陣容，嘗試改變劣勢。



曼聯與阿仙奴今晚上演爭奪第4名關鍵大戰，據體育傳媒《The Athletic》賽前報道指，曼聯暫代領隊蘭歷克將讓馬古尼列後備。惟後防傷患滿營，曼聯今晚如何排陣也考起教頭蘭歷克。

28歲的拜利自去年12月30日對陣般尼後，就未曾為曼聯上陣。(Getty Images）

有球迷就在曼聯Instagram下留言建議，是日大戰起用華拉尼及拜利的中堅組合，然而「失蹤」已久的拜利隨即回應「拜託（please）」及兩個emoji，像暗示他亦很想回到賽場。

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馬古尼今季時有犯錯，早已成為球迷箭靶。（資料圖片／Getty Images）

28歲的拜利自去年12月30日對陣般尼後，就未曾為曼聯上陣。2月為科特迪瓦出戰非洲國家盃，不慎足踝腫脹受傷，今季至今為曼聯僅上陣6次。