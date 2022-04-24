英超︱史高斯：連格跟我說曼聯更衣室是災難　蘭歷克堅稱無問題

撰文：吳慕兒
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曼聯今個球季堪稱災難級別，作客4連敗，爭入前四目標接近無望，即使公布坦赫格為下季主帥人選「沖喜」，對球隊士氣亦毫無幫助。名宿史高斯聲稱，連格告訴他曼聯更衣室「是個災難」，就算看守領隊蘭歷克堅稱無問題，紅魔鬼目前狀況難免令人憂慮。

史高斯稱，連格告訴他曼聯更衣室「是個災難」。（Getty Images）

曼聯近況低迷，英超作客連續敗在曼城、愛華頓、利物浦和阿仙奴腳下，近8場比賽輸掉5場。看守領隊蘭歷克在球隊歐聯16強被馬體會淘汰後承認，曼聯眾將「被摧毀」（destroyed）。

周六紅魔1：3不敵另一宿敵阿仙奴後，抨擊母會不遺餘力的史高斯（Paul Scholes）再次出現，「這真是完全一團糟（It's an absolute mess），更衣室的災難。」他賽後爆料稱，「我之前跟連格（Jesse Lingard）短暫交談，我肯定他不介意我說出來，他說更衣室是個災難（he said the dressing room is just a disaster）。」

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曼聯「大師兄」史高斯引述連格指，紅魔「更衣窒是個災難」。（Getty Images）

蘭歷克：輸波後士氣低落很正常

傳媒隨即就這番話，向曼聯看守領隊蘭歷克查證，蘭Sir回應說：「明顯地在今仗或對利物浦或愛華頓的敗仗之後，更衣室瀰漫失望情緒，這很正常。如果情況不是這樣，才是問題。」他認為，輸波後士氣低落是正常現象，「我不敢說更衣室內各人也合得來，但我不覺得內部有問題。」

他承認，目前球隊士氣跌至最低點，「你看看聯賽榜，（前面有）熱刺與阿仙奴，夢想和談及前四位置都不太實際。」即使球季已無甚可爭，蘭歷克說，「這是面子與榮譽感的問題，是我們欠球迷的，我們尚有對車路士和賓福特的主場比賽。」

他直言，不敵馬體會「摧毀很多希望」，「我能理解部分球員有情緒，那一刻對球隊產生負面反應。之後賽和李斯特城，和作客負愛華頓也有一些反應。」對蘭歷克或曼聯球員而言，唯一值得慶幸的也許是今季英超聯賽只餘下最後4場，捱過這幾場比賽過後，在新領隊坦赫格帶領下，新球季一切重頭開始。

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