英超︱史高斯：連格跟我說曼聯更衣室是災難　蘭歷克堅稱無問題

曼聯今個球季堪稱災難級別,作客4連敗,爭入前四目標接近無望,即使公布坦赫格為下季主帥人選「沖喜」,對球隊士氣亦毫無幫助。名宿史高斯聲稱,連格告訴他曼聯更衣室「是個災難」,就算看守領隊蘭歷克堅稱無問題,紅魔鬼目前狀況難免令人憂慮。



史高斯稱,連格告訴他曼聯更衣室「是個災難」。(Getty Images)

曼聯近況低迷,英超作客連續敗在曼城、愛華頓、利物浦和阿仙奴腳下,近8場比賽輸掉5場。看守領隊蘭歷克在球隊歐聯16強被馬體會淘汰後承認,曼聯眾將「被摧毀」(destroyed)。

周六紅魔1:3不敵另一宿敵阿仙奴後,抨擊母會不遺餘力的史高斯(Paul Scholes)再次出現,「這真是完全一團糟(It's an absolute mess),更衣室的災難。」他賽後爆料稱,「我之前跟連格(Jesse Lingard)短暫交談,我肯定他不介意我說出來,他說更衣室是個災難(he said the dressing room is just a disaster)。」

曼聯「大師兄」史高斯引述連格指,紅魔「更衣窒是個災難」。(Getty Images)

蘭歷克:輸波後士氣低落很正常

傳媒隨即就這番話,向曼聯看守領隊蘭歷克查證,蘭Sir回應說:「明顯地在今仗或對利物浦或愛華頓的敗仗之後,更衣室瀰漫失望情緒,這很正常。如果情況不是這樣,才是問題。」他認為,輸波後士氣低落是正常現象,「我不敢說更衣室內各人也合得來,但我不覺得內部有問題。」

他承認,目前球隊士氣跌至最低點,「你看看聯賽榜,(前面有)熱刺與阿仙奴,夢想和談及前四位置都不太實際。」即使球季已無甚可爭,蘭歷克說,「這是面子與榮譽感的問題,是我們欠球迷的,我們尚有對車路士和賓福特的主場比賽。」

他直言,不敵馬體會「摧毀很多希望」,「我能理解部分球員有情緒,那一刻對球隊產生負面反應。之後賽和李斯特城,和作客負愛華頓也有一些反應。」對蘭歷克或曼聯球員而言,唯一值得慶幸的也許是今季英超聯賽只餘下最後4場,捱過這幾場比賽過後,在新領隊坦赫格帶領下,新球季一切重頭開始。