英超｜普巴或已踢完曼聯最後一仗 C朗對阿仙奴勢復出
撰文：高詩琦
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曼聯上周在英超作客利物浦慘吞四蛋，該仗「紅魔鬼」中場保羅普巴（Paul Pogba）踢到第10分鐘已傷出，然而休戰時間比預期多一倍。
曼聯領隊蘭歷克今日（22日）在對阿仙奴的賽前記者會上透露，普巴的傷情比預期中嚴重，本來預計只需休息兩周，惟現估計要休戰四周，蘭歷克直言：「醫生告訴我，普巴至少要4星期才能康復，我覺得他今季很大機會不會再上陣了。」
由曼聯今季最後一場賽事將於4星期後的5月22日上演（作客水晶宮），加上季尾便約滿的普巴尚未續約，若情況不變，他有機會已在「雙紅會」的首10分鐘，踢畢生涯的最後一場曼聯賽事。
不過曼聯亦有好消息，前鋒C朗拿度上仗因剛經歷喪子之痛而缺陣，但今仗可復出，蘭歷克表示：「C朗拿度當然可以上陣，麥湯米尼和華拉尼也已康復了。」
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