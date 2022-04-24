足球熱話｜曼聯球迷玩《FM》創世界紀錄　教足460季奪逾千冠軍

健力士世界紀錄官方昨日（22日）宣布一項匪夷所思的新紀錄：一名波蘭足球教練以416年又134天，創下著名足球遊戲《Football Manager》（簡稱FM）的世界紀錄。



新紀錄屬於波蘭足球教練Pawel Sicinski，擁有歐洲足協草根教練牌照的他在2018年1月4日開始「入坑」玩《FM》，未料一玩便上癮，在同一個儲存檔中一玩便是416年又134天（遊戲時間）。

波蘭足球教練Pawel Sicinski創下了《FM》世界紀錄。（Twitter）

根據健力士世界紀錄官方指出，他在遊戲中的2018年1月4日到2434年5月18日期間只休息過260天，其餘時間都是不斷地「領軍」，一口氣度過了460個賽季，這無疑是對《FM》的高度奉獻。

根據Sicinski本人說法，在那段時間期間，他領軍「奪得」1258個獎盃，參加了多達22300場足球比賽，他「執教」的球隊總共取得了58900個入球；每場比賽大約有2.64入球。

Sicinski相當沉迷於《FM》。（Twitter）

據他在Twitter的個人資料，他除了是一名足球教練，也擁有名為「Paul Masterclass Football」的YouTube Channel，他亦在資料欄打上「I♥#FootballManager!」以及「#ManchesterUnited♥」，是一名曼聯球迷。

Sicinski是一名曼聯球迷。（Getty Images）

此前，《FM》的世界紀錄由一名德國球迷保持，他打了333個賽季和1,940小時的真實比賽。在2019年獲得健力士獎項時，他入了42,672個入球，當時他為自己贏得了258個聯賽冠軍、729個盃賽。

Sicinski創下新世界紀錄後，有網民留言嘲諷他未免太清閒，「他是失業還是生活太苦悶？」、「這太瘋狂」、「他一定是沒看球賽，都用來打機」。