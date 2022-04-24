英超｜般奴代替馬古尼成曼聯最新箭靶　蘭歷克：並非一個人可改變

曼聯在哈利馬古尼（Harry Maguire）遭炸彈恐嚇全場列後備下，作客阿仙奴時由般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）出任隊長，然而他最終射失十二碼，成為最新「箭靶」。

暫代主帥蘭歷克直言，曼聯的問題並不簡單。



般奴費南迪斯對阿仙奴全場表現乏善可陳，除了在57分鐘射失十二碼，亦錯失了一次入球的黃金機會，他在76分鐘的一次攔截踩向紐奴泰華利斯，也曾遭VAR檢視是否需要出示紅牌，最終成功「走甩」只得一面黃牌。

般奴費南迪斯操刀主射十二碼，卻中柱彈出。（Getty Images）

如此表現，令不少曼聯球迷賽後將矛頭指向他，更指他自4月初續下長約大幅加薪以來錄得零入球零助攻，毫無建樹，儼然成為馬古尼缺陣之下的最新箭靶。

不少球迷、球評都質疑為何般奴在C朗在場之下，仍操刀十二碼，曼聯暫代主帥蘭歷克解釋：「我賽後有問過C朗，他說感覺自己今天不適合射十二碼，所以讓般奴射會好一點。」

般奴費南迪斯（左）代替哈利馬古尼出任隊長，表現亦無起色。（Getty Images）

對於球隊表現，蘭歷克賽後亦說得坦白，直言認為已沒任何機會爭入前四的他道：「其實問題十分清晰，現在的重點是如何去解決？像化妝般的小修小補是沒用的，若從醫藥角度來說，就是要做一個剖開心臟的手術才能解決。」

「若球會所有人都明白（重建的）必要、而且也能順利地發生、而且人們會齊心去做，那我相信不消兩三年，甚至僅花一年就可以改變。」蘭歷克也直言，這件事並非一個人便可成事：「並非靠領隊一個人便可做到，高普和哥迪奧拿有多厲害，我也肯定他們不是單靠自己去做，那兩間球會（利物浦和曼城）還有很多人參與（球隊事務），才能建立出一切。」