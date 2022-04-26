英超｜英倫歐國盃計劃晏菲路無緣　愛華頓新球場或成利市「主場」

英超利物浦市雙雄，利物浦戰績近年拋離愛華頓。「拖肥」扳回一城的機會來了！

英國四個足總與愛爾蘭聯合申辦2028年歐洲國家盃，候選球場包括多個英超大會的球場。愛華頓的未來主場有機會舉行賽事，利物浦的晏菲路球場卻無緣。



不列顛群島的兩國5地，包括英格蘭、蘇格蘭、威爾斯、北愛爾蘭，以及愛爾蘭，早前已宣布聯合申辦。一旦成功，「football 又要 coming home」，多支傳統勁旅的球場上演大戰。

英媒《太陽報》稱，計劃預料有16個球場舉行賽事，當中英格蘭佔10個。不過，英格蘭足總已通知利物浦，晏菲路球場不在候選球場之列，因為「唔夠長」。

晏菲路不夠長，不能舉行歐洲足協賽事。（Getty Images）

歐洲足協規定舉行賽事的球場，須為長105米、闊68米，晏菲路球場的長度101米，且無法延長，因此無法舉行。利物浦市舉行歐國盃賽事的機會，便落在愛華頓身上，惟成事與否，變數甚多。

班利摩爾碼頭地皮已批給愛華頓，興建新球場。（Getty Images）

愛華頓計劃在2024年球季起，從葛迪遜公園遷到海邊的新球場、班利摩爾碼頭球場(Bramley-Moore Dock Stadium)。愛華頓上周公布跟建築商談妥工程費，似乎動工在即。惟愛華頓主要贊助商之一是俄羅斯富商烏斯曼諾夫（Alisher Usmanov），早前已被列入俄烏戰事的制裁名單，球會亦宣布暫停有關贊助，會否影響工程資金，乃未知之數。