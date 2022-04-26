英超｜林柏特揶揄利物浦獲球證偏袒　傳遭英足總要求解釋

周日（24日）的塞西塞德郡打吡，愛華頓作客0：2不敵同市死敵利物浦，跌落降班區。賽後，主帥林柏特公開質疑比賽中一個沒有判予「拖肥糖」的十二碼，英媒指，其言論引來英足總關注。



英媒《The Athletic》報道，英格蘭足總將要求林柏特解釋他默西塞德郡打吡戰後所作的言論，《每日郵報》更指他獲面臨英足總起訴。當時林柏特不滿比賽中球證艾特韋爾沒有判十二碼予愛華頓，並就此發表意見。

林柏特認為，愛華頓對利物浦應獲得一球十二碼。（Getty Images）

愛華頓對利物浦一戰中，下半場雙方仍戰成0：0時，翼鋒安東尼哥頓在禁區內被紅軍中堅祖爾馬迪普剷截，哥頓倒地，但球證未有判予十二碼，當時影像助理裁判英格倫（Darren England）亦曾翻看影像，但未有進一步行動。其後愛華頓遭紅軍連入兩球，以0：2告負，在餘下6輪賽事之下排在第18位，深陷降班危機。

愛華頓上下都認為安東尼哥頓（右）在禁區內倒下後，應獲判十二碼。（Getty Images）

林柏特賽後道：「那是一球十二碼，若是穆罕默德沙拿在球場另一邊倒下，那他一定會獲得十二碼。在晏菲路球場是拿不到十二碼旳，有時足球就是如此。」他還進一步道：「若你以VAR翻看，那一球是很有疑問的，但也許作客來這裏比賽，就要預計到這些事。」及後，愛華頓再要求職業球證有限公司（PGMOL）總經理萊利（Mike Riley）解釋針對這一事件的判決。

《The Athletic》指，當時VAR翻看影像後，認為「沒有足夠條件」去推翻球證的判決。

林柏特對於未獲十二碼大感不滿。（Getty Images）

另外，事件主角之一安東尼哥頓賽後也在社交媒體發文，分享了自己被馬迪普踢段的片段，再加上兩個「手掩臉」的表情符號，報道指英足總也曾檢視這則發文，但沒有要求哥頓作任何解釋。

愛華頓今季的確曾遭「冤案」，首循環主場對曼城時，曼城中堅洛迪高犯手球，球證及VAR皆未有表示，其後愛華頓正式向英超賽會投訴，PGMOL最終道歉。