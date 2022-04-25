英超｜艾利臣一個動作 向愛華頓拖延戰術致敬 高普：一早估到
撰文：趙子晉
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力爭護級的愛華頓，今輪英超鬥同市宿敵利物浦，結果兩球憾負對手，全失3分，跌至第18位。「拖肥」為了分數不擇手段，門將比克福特完半場時，刻意拖延時間，豈料利物浦門將艾利臣有樣學樣，向這名英軍門將「致敬」。
縱然利物浦在「默郡打吡」兩球淨勝愛華頓，但戰情並非順風順水，結果下半場由羅拔臣及奧歷治各建一功，驚險力挫宿敵，全取3分，繼續向榜首的曼城施壓。
愛華頓對利物浦前，其護級競爭對手般尼擊敗狼隊全取3分。「拖肥」壓力更大，1分都不能少，加上面對實力有差距的紅軍，愛華頓在上半場末段已使出拖延戰術，門將比克福特（Jordan Pickford）沒收對方的傳中後刻意倒地，更露出笑容。
下半場戰情扭轉，落後的愛華頓末段繼續進攻，李察利臣禁區外起腳，被艾利臣沒收外，更向比克福特「致敬」，接實皮球後刻意跪在地上，在場的「利迷」相當受落。
Fair play. Alisson vs Pickford 🤣🤣 pic.twitter.com/HSjYDWE5me— Kojo Prempeh (฿) (@kojoprempeh_) April 24, 2022
面對愛華頓的拖延戰術，利物浦主帥高普賽後坦言這是預期之內，但球隊反應不算太好，「當每次比克福特接到皮球後，也花5分鐘才開出，這樣令我們難以取得比賽節奏，我們應該作出更好的回應。」
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