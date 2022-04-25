英超｜利物浦運財童子奧歷治奠勝 高普盛讚：世界級射手
撰文：趙子晉
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「沒有奧歷治，足球什麼都不是！」（Football without Origi is nothing）
利物浦「運財童子」奧歷治再度建奇功，在周日（24日）的「默西賽德郡打吡」攻入奠勝一球，助紅軍兩球淨勝對手，主帥高普賽後盛讚這名比利時箭頭是傳奇，原來他也是同市宿敵的剋星。
英超「默郡打吡」，利物浦在晏菲路迎戰同市宿敵愛華頓，戰局並非如積分榜般一面倒，紅軍要戰至下半場中段才由羅拔臣打破悶局。為護級而戰的愛華頓未言放棄，換入迪利阿里及荷西朗頓，隨即為紅軍防線帶來威脅，利物浦大難不死，其後由兩名後備兵合力炮製奠勝球，奧歷治把握路爾斯戴亞斯打倒掛，在門前升起頂入，85分鐘奠定勝局，聯賽榜繼續力逼榜首的曼城。
每當利物浦需要增強攻力時，奧歷治（Divock Origi）總是隨時候命，這名比利時箭頭似乎永遠不會令「利迷」失望，屢建奇功，今仗亦然。奧歷治上陣機會不算多，並非多產射手，但每個入球亦是份量十足，而今仗再度攻破愛華頓大門，在英超9次面對「拖肥」，已經累積6個入球，算得上是「愛華頓剋星」。
只要有奧歷治，就有關鍵入球，相信連高普也深明這道理，賽後盛讚這名比利時前鋒的級數，「他（奧歷治）在場內及場外也是傳奇，我認為他是世界級前鋒，亦是我們的頂級射手，他在訓練十分落力，每次不把他放在陣容中，也是一個十分困難的決定，他受到全隊上下的喜愛，今仗再一次攻入關鍵入球。」
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