體育熱話｜谷愛凌跑步遇上「怪叔叔」　合照男子捱罵解釋背後苦衷

在北京冬奧贏得兩金一銀的谷愛凌，近日在街頭跑步時，遇上一名男粉絲，對方在合照後還攔住谷愛凌的前路，疑有身體接觸。片段曝光後，網民紛紛批評這名男粉絲不尊重谷愛凌，但當事人拍片解釋指，因為前路正好有車，才攔住她過馬路，叫網民不要再鬧了。



【谷愛凌遭男粉絲攔路事發經過逐格睇】

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影片見到，當谷愛凌在北京街頭跑步，有位穿黑衣的男粉絲跟她合照。兩人似乎站在馬路中，見到兩人前後都有車經過，位置人來車往，交通看來幾繁忙。初時，谷愛凌站在原地，那男粉絲一手除口罩，另一手舉手機自拍合照。

相信是影相之後，谷愛凌跑前離開。那男粉絲也起步向前，用拿住手機的右手攔住谷愛凌，接着他整個人撞向谷愛凌，疑有身體接觸。

片段被放上網後，那男粉絲被網民批評沒有禮貌，不尊重並嚇倒谷愛凌，更有人指他的行為是性騷擾。

谷愛凌在北京冬奧贏得兩金一銀，她在自由式滑雪U型場技巧及大跳台得冠軍。（Getty Images）

被網民圍攻大半日後，那名男粉絲拍片解釋，呼籲大家不要再鬧他。他說：「攔她過紅綠燈的時候，就是那個有車，我讓她小心一點。確實沒有故意攔谷愛凌。合影前，我還跟谷愛凌的母親說了一句。當時我跟她合影是太激動了，希望大家也不要噴我。」

18歲的谷愛凌在冬奧後人氣高企，她經常在北京街頭練跑，時常被市民「野生捕獲」。