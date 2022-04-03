體育熱話｜谷愛凌計劃5月去賽車　滑雪成就原來無意中「屈機」

天才滑雪美少女谷愛凌在北京冬奧後人氣爆燈，留在北京的她頻繁出席公開活動和雜誌拍攝，她在周六（2日）一個活動採訪上透露，奧運摘得兩金的滑雪項目竟未是最喜歡的領域，席間更指對賽車感興趣。



谷愛凌接受內地媒體訪問時表示，冬奧後的生活沒有什麼變化，「同樣吃的，同樣跑的，同樣拍照的，都是和之前差不多，朋友也是同樣的，家庭也是同樣的。」

即使在今屆冬奧後成為名人，頻頻登上雜誌封面，她仍沒有因此改變生活方式。

谷愛凌出席活動時性感露肩接受訪問。（截圖）

谷愛凌還透露自己正嘗試新運動，那就是與滑雪同樣刺激的賽車，她指計劃5月去賽車，並談到對此運動的看法，「就是體育精神，很競技的一個項目，有很高的速度很刺激，也同樣要不斷提高能力，做得一次比一次好。」

谷愛凌曝光率超高，不停出席公開活動。（Instagram）

讓人意想不到的是，谷愛凌指目前並未找到自己最喜歡的東西，坦言自己才18歲，會繼續尋找自己最喜歡的領域，並堅持下去。

可知道谷愛凌在冬奧會滑雪項目取得2金1銀佳績，如今卻說自己其實仍未找到最喜歡的領域，無意間又一次「屈機」。而她對未來的規劃，就是無論做什麼都做到最好。