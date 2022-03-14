體育熱話｜谷愛凌亮相北京慈善跑　全能身手籃球足球原來沒難度

中美混血滑雪女將谷愛凌，在北京冬奧為中國勇奪2金1銀，迅速竄升成中國新寵兒，她在周一（14日）正式解除隔離後，首次現身北京參加慈善跑活動，再度登上微博熱搜，內地網民紛紛留言指她人善心美。



谷愛凌完成隔離即參加在北京首鋼園舉行的慈善跑公益活動，從官方發布的照片可見，谷愛凌解除隔離後心情大好，不僅全程蹦蹦跳跳，也耐心聆聽小朋友講故事，與小朋友聊天、擊掌互動。

谷愛凌解除隔離後心情大好。（官方相片）

谷愛凌在現場分享，談及未來會嘗試什麼其他項目時，她表示：「我一直特別想嘗試衝浪和滑板，也特别喜歡打籃球，好久沒打了，希望能有機會打一場，又或者踢足球也可以，小時候也有踢。」

谷愛凌毫無架子。（官方相片）

谷愛凌與小朋友們大方分享金牌，一邊說着「沒事，拿着吧。傳過去吧。」一邊把金牌交到小朋友手中，網民紛紛稱讚「太親切了吧」、「100分女孩谷愛凌」。