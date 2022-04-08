北京冬奧｜谷愛凌被習近平點名一愛好　網民：全中國都知道了

今日中國在人民大會堂舉行北京冬奧及冬殘奧的總結表彰大會，焦點是勇奪兩金的谷愛凌。她除了是傳媒追訪的目標，還忙着為各路粉絲簽名，更得到國家主席習近平點名。有趣的是，習近平並非讚賞谷愛凌的表現，而是提起她喜歡吃餡餅。



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谷愛凌今早在會場外出現時，吸引大批粉絲包圍，紛紛向她索簽名及合照。儘管工作人員催促，她都盡力滿足大家的要求。入到會場，谷愛凌仍然簽名簽到手軟，出席的賓客踴躍地向她遞上簽名的卡片。

在表彰大會上，國家主席習近平的發言突然提起谷愛凌，令人意料不及。他說：「活潑敦厚的冰墩墩，喜慶祥和的雪容融，撲面而來的中國年味兒，香噴噴的豆包，谷愛淩是愛吃餡餅，外國人還愛吃餃子。」

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大會過後，有記者追訪谷愛凌，詢問她被習近平點名的感受，她回應：「這次特別特別開心，總書記還說了餡餅的事，其實能讓這麼多人認識到中國文化，也是很大榮幸。」她邊行邊回答，胸前的獎牌就撞在一起，發出叮叮噹噹的聲音。

有內地網民表示，隔住口罩都見到谷愛凌臉紅及害羞，還有人表示現在全國都知道她喜歡食餡餅。

18歲的谷愛凌在今屆冬奧成績可人，於女子自由式滑雪的U型場地技巧賽及大跳台兩個項目摘金，並於坡面障礙技巧賽得銀牌。