帕爾馬傳奇門將保方罕見低級失誤　網民勸他及早掛靴｜意乙

保方向來是穩健的代名詞，與失誤沾不上邊，但在周一的意乙比賽中，44歲的保方老貓燒鬚，犯了一個低級失誤，導致球隊帕爾馬失波，最終輸1：2。

這次「踢空氣」可能是保方27年職業生涯中，其中一次最肉酸的犯錯。



【保方低級失誤逐格睇】

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事發在當地時間周一晚的意乙，帕爾馬作客佩魯賈。在上半場7分鐘時，帕爾馬已落後0：1，當時佩魯賈球員一腳長傳，傳向帕爾馬的禁區。本身這個傳球沒有威脅，帕爾馬門將保方已出迎，有很多時間處理，而佩魯賈前鋒奧利華拉（Marco Olivieri）還有一段距離才跑得到。

保方在2021年離開祖雲達斯，回到母會帕爾馬，出戰意乙。（Getty Images）

看保方的動作，他也沒打算「高章」處理，應該想一腳踢走，怎料意外發生——他竟然踢了空氣！皮球繼續滾向龍門口。

保方見大事不妙，馬上轉身，跑回去補救。儘管保方雙手全力擺動，出盡氣力跑，但22歲的佩魯賈前鋒奧利華拉一瞬間就超越了保方，追上皮球，一腳掃入，幫佩魯賈射成2：0，而保方就只能目送這球入網。

This happened in Serie B today 🇮🇹



7 minutes into the game the Parma goalkeeper completely whiffs at the ball and concedes what would be the winner vs Perugia.



Oh…forgot to mention the keeper is Gianluigi Buffon!! 🤯🤯🤯pic.twitter.com/u4IOdQOXt6 — Nico Cantor (@Nicocantor1) April 26, 2022

儘管帕爾馬在換邊後破蛋，但最終這場都以1：2不敵佩魯賈，保方失誤導致的失球，令到帕爾馬全失3分。

保方一來不是以速度見稱，二來已經44歲了。當保方出道及首次入選世界盃大軍時，奧利華拉都還未出世。望見保方的狼狽，不禁慨嘆昔日球壇猛將，終敵不過歲月的流逝，更有些Twitter上的網民在轉載保方犯錯片段的同時，留言叫他早及退休。

Buffon needs to retire https://t.co/53DRSROIW4 — O1 (@ReviloLDN_) April 25, 2022

Buffon brotha. You’re already a legend but please retire. Just become a pundit like Marchisio man https://t.co/KeeLRbpKVo — 𝙎𝙆𝙄𝙋 𝙍𝘼𝙁𝘼𝙇𝙀𝙎𝙎🦉(BMW F1 Team Principal) (@rafaismo) April 25, 2022