【歐聯】曼城主場迎戰皇馬　0冠硬撼13冠　哥帥：難以置信的考驗

歐聯4強今晚一觸即發，英超曼城首回合即將主場迎戰皇家馬德里，「藍月亮」領隊哥迪奧拿（Pep Guardiola）直言，這是令人難以置信的考驗。



曼城近年贏盡本地錦標，奈何夢寐以求的歐聯卻往往「撻Q」。去年決賽不敵車路士，今年再一次順利晉級4強的曼城，今晚凌晨將對陣13次歐聯盟主皇馬，兩者的歐聯往績成天淵之別，哥帥直言今晚是一場考驗。

哥迪奧拿（Pep Guardiola）直言，面對皇馬是令人難以置信的考驗。（Getty Images）

哥迪奧拿表示：「如我們必須與歷史競爭，我們就沒有機會；對我們來說，這將是一個不可思議的考驗，我們會努力去做，必須受苦的時候受苦，擁有球權在可以的時候進攻。」

皇馬上一輪對陣車路士在0：3落後下連入兩球，以總比數5：4勝出。（GettyImages）

雙方對上一次相遇，為2019/20賽季歐聯16強，那時候兩回合曼城以4：2擊敗皇馬。

哥迪奧拿續道，認為上一次的碰面曼城勝在細節：「2020年那是均勢的比賽，由細節決定；皇馬擁有很具決定性的球員，在上一輪對陣車路士就體現了這一點。在0：3落後的情況下，他們的球員拿球時並不急，他們都沒有急躁。」