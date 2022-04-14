【歐聯】施蒙尼繼續駁火　直斥哥迪奧拿善長包裝　實情明褒實貶

曼城作客馬德里體育會的歐聯8強次回合，在兩軍火藥味十足下，全場互無紀錄，「藍月亮」憑首回合的一球順利晉級4強。

惟其火藥味繼續伸延，馬體會主帥施蒙尼賽後直斥哥迪奧拿善長明褒實貶，在首回合時對馬體會說過的「讚賞」實情是嘲諷。



昨晚一仗雖然互交白卷，但戰情激烈，火藥味極濃烈，馬體會的史堤芬沙域先後與多名曼城球員發生爭執。誰料到在賽後，馬體會主帥施蒙尼繼續駁火，批評哥迪奧拿只是懂得自我包裝，內底是虛情假意。

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曼城與馬體會次回合互交白卷，結果曼城笑到最後。（Getty Images）

施蒙尼指涉的為首回合哥帥曾讚揚馬體會是5-5-0防守出色言論，施蒙尼則認為，對方是諷刺馬體會的足球保守。施蒙尼表示：「他（哥迪奧拿）非常聰明，總是喜歡用大量的詞彙，並稱讚你的時候其實是貶低你，但我們這些詞彙量沒有他那麼多的人，其實並不傻。」

馬體會主帥施蒙尼賽後直斥哥迪奧拿善長明褒實貶。（Getty Images）

面對如此指控，哥迪奧拿當然一口否認：「我一直對他們讚口不絕，他當然可以按照自己的想法去踢球，我說過我很欣賞他。」