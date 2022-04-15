一文睇清歐聯、歐霸、歐協聯四強形勢　英超表現最佳四路進軍

經過本周中的比賽後，歐聯、歐霸盃及歐協聯的4強全部出爐，英超表現最好，有4支球隊打入這3項歐洲盃賽的4強，分別是歐聯的曼城、利物浦、歐霸盃的韋斯咸以及歐協聯的李斯特城。



歐聯8強，曼城與馬體會次回合互交白卷，結果曼城笑到最後，入到4強會對皇馬。（Getty Images）

英超在歐聯爭標要面對西甲的攔路虎，曼城要鬥皇家馬德里，利物浦則鬥黑馬維拉利爾，勝方會在5月28日參加歐聯決賽。

歐聯4強形勢

曼城（英超） vs 皇家馬德里（西甲）

前者首回合主場；首回合於4月26日舉行，次回合於5月4日舉行

利物浦（英超） vs 維拉利爾（西甲）

前者首回合主場；首回合於4月27日舉行，次回合於5月3日舉行

萊比錫次回合贏阿特蘭大2：0，總比數贏3：1晉級歐霸盃4強。（Getty Images）

歐霸盃8強，格拉斯哥流浪次回合主場贏布拉加2：1，兩回合踢成2：2，格流到加時再入一球，總比數贏3：2晉級。（Getty Images）

歐霸盃4強有兩支德甲球隊，萊比錫及法蘭克福分途出擊，淘汰了巴塞隆拿的法蘭克福要面對韋斯咸，至於萊比錫就會對格拉斯哥流浪。

歐霸盃4強形勢

韋斯咸（英超） vs 法蘭克福（德甲）

RB萊比錫（德甲） vs 格拉斯哥流浪（蘇超）

前者首回合主場；首回合於4月28日舉行，次回合於5月5日舉行；決賽在5月18日舉行

李城慶祝贏波，擊敗里昂，晉級歐協聯4強。（Getty Images）

歐協聯的4強就來自4個不同的聯賽，英超代表李斯特城會跟摩連奴帶領的羅馬過招，至於荷甲的飛燕諾就與馬賽爭奪另一個決賽席位。

歐協聯4強形勢

李斯特城（英超） vs 羅馬（意甲）

飛燕諾（荷甲） vs 馬賽（法甲）

前者首回合主場；首回合於4月28日舉行，次回合於5月5日舉行；決賽在5月25日舉行

羅馬在8強次回合主場大勝波杜基林特4：0，兩回合贏5：2晉級。（Getty Images）