一文睇清歐聯、歐霸、歐協聯四強形勢 英超表現最佳四路進軍
撰文：顏銘輝
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經過本周中的比賽後，歐聯、歐霸盃及歐協聯的4強全部出爐，英超表現最好，有4支球隊打入這3項歐洲盃賽的4強，分別是歐聯的曼城、利物浦、歐霸盃的韋斯咸以及歐協聯的李斯特城。
英超在歐聯爭標要面對西甲的攔路虎，曼城要鬥皇家馬德里，利物浦則鬥黑馬維拉利爾，勝方會在5月28日參加歐聯決賽。
歐聯4強形勢
曼城（英超） vs 皇家馬德里（西甲）
前者首回合主場；首回合於4月26日舉行，次回合於5月4日舉行
利物浦（英超） vs 維拉利爾（西甲）
前者首回合主場；首回合於4月27日舉行，次回合於5月3日舉行
歐霸盃4強有兩支德甲球隊，萊比錫及法蘭克福分途出擊，淘汰了巴塞隆拿的法蘭克福要面對韋斯咸，至於萊比錫就會對格拉斯哥流浪。
歐霸盃4強形勢
韋斯咸（英超） vs 法蘭克福（德甲）
RB萊比錫（德甲） vs 格拉斯哥流浪（蘇超）
前者首回合主場；首回合於4月28日舉行，次回合於5月5日舉行；決賽在5月18日舉行
歐協聯的4強就來自4個不同的聯賽，英超代表李斯特城會跟摩連奴帶領的羅馬過招，至於荷甲的飛燕諾就與馬賽爭奪另一個決賽席位。
歐協聯4強形勢
李斯特城（英超） vs 羅馬（意甲）
飛燕諾（荷甲） vs 馬賽（法甲）
前者首回合主場；首回合於4月28日舉行，次回合於5月5日舉行；決賽在5月25日舉行