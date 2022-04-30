屯門行山｜避人潮上桃坑峒賞青嶼美景　冷門路線下山落圓墩要小心

假日想避開人潮，就要花心思找冷門路線。屯門桃坑峒少人傳曉，尚未被山友攻陷，加上新手不宜，算是碩果僅存的冷門地方。全程只在標高柱遇到4個人，盡情拍照，盡享美景，感受天地萬物繫於一身，樂哉！

（編按：疫情嚴峻，請避免外出，郊野公園也須佩戴口罩，嚴守限聚令）



日期：10-4-2022

路線：屯門公路轉車站＞大欖懲教所＞桃坑峒＞圓墩郊遊徑＞民安隊圓墩營＞青龍頭

長度：約9公里

時間：3小時45分鐘（不包括休息和拍照）

交通：去程任何巴士到達屯門公路轉車站，回程搭小巴96號到荃灣。



注意事項：下山路多雜草，宜戴手套撥開草叢椏枝，以免割傷。有些斜坡多浮沙，請穿防滑行山鞋和宜坐低下行。此路線新手不宜，特別下山路段走進叢林，容易迷失方向，必須多加注意。

拾級而上桃坑峒，按圖看沿途風光及路線👇👇👇

從屯門公路轉車站前行至大欖懲教所，經過大欖郊野公園的告示牌後，一直走柏油路上山，直到郊野地圖前面，有一條小路上山。

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桃坑峒頂賞五星級美景，按圖觀賞景色及落山路線👇👇👇

天朗氣清，北望深圳福田羅湖口岸商廈，遠眺大帽山、港島沿海的一排排高樓、南丫島和大嶼山的連綿山脈，層次分明，一切盡在腳下，只要加上山名便成為博物館的袖珍模型，樂趣無窮。

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【本文獲「一元去哪兒」授權轉載，作者Facebook】