馬鞍山行山｜鹿巢石林賞龍船石、蜥蜴石　落馬鞍山村探240礦洞口

東北季候風正影響廣東，周三大致多雲，日間部份時間有陽光，好天氣又外出走走，會到石壟仔古道看禾雀花，富安花園集合。

（出發日期：2022年3月30日；編按：疫情嚴峻，請避免外出，戶外範圍也必須佩戴口罩，嚴守二人限聚令）



早上與友在富安花園的新金富早餐，9時正起步二人一組走梅子林車路，至岔口左轉過橋，橋旁轉上石壟仔古道至吳氏宗祠，走左邊經廢村舍上414米高的鹿巢山，下鹿巢坳岔口右上，經蜥蜴石上鹿巢石林，賞途賞石。

石林的奇石好神似，有蛋糕石、象鼻石、龍船石、鱷魚張口、靈龜上山等石景，賞過石景後下山覓位大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，由梅子林去鹿巢石林賞石👇👇👇

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休後，經馬鞍山郊遊徑下馬鞍山村，順探「240礦洞」。在入口拍過照後，走回馬鞍山村，搭村巴回耀安邨吃下午茶。是日輕鬆遊7公里，4 個多小時走完。

▼按圖看清路線及沿途風景，下馬鞍山村探礦洞👇👇👇

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