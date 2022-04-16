摩星嶺行山｜勇闖猛鬼地帶探炮台古蹟　西環泳棚賞日落3小時行完

摩星嶺位於香港島西面盡頭的小山丘上，海拔260米；在堅尼地城以南、薄扶林以北，鄰近大小青洲，以硫磺海峽相隔。

（編按：疫情嚴峻，請避免外出，戶外地方也須佩戴口罩，嚴守二人限聚令）



摩星嶺的英文名字是「Mount Davis」，這是以紀念香港第二任港督Sir John Davis而命名；而中文名字「摩星嶺」有好多猜測，暫時仍未有確定的答案。說法一：可能是取其英文名字的部分音節，即Mount Davis首尾兩音，聽起來的確有點像；說法二：因為這個山嶺雖不算十分高，但倘若於「深夜昂立山頭，確有『摘斗摩霄』之慨」，即是站在摩星嶺有如有觸手可及，不知道是天上的星還是地上的星的感覺吧！這說法很浪漫呢！說法三：因為其背後更高的西高山又稱為「摩天嶺」，所以在其旁較矮的山嶺便取名摩星嶺！感覺就好像兄弟姊妹改名那樣吧！

記得第一次見到「摩星嶺」這個名字是因為看到有張「白色小屋＋滿天星星」的圖片，那白色小屋就是位於摩星嶺的小山丘上的摩星嶺青年旅舍，看到照片有種好想住一晚的感覺，然後為什麼會打消了念頭呢？因為在搜尋更多資料時發現原來摩星嶺是一個充滿靈異事件的地方，有「猛鬼地帶」之稱，也是香港十大鬧鬼地點之一，於是就打消了入住摩星嶺青年旅舍的念頭！

為什麼明知「咁猛」都要去摩星嶺行山？因為摩星嶺擁有不少第二次世界大戰時期遺留下來的軍事古蹟，在山上可以飽覽香港島西邊的海景和日落，視野景觀都非常美，除了看到在硫磺海峽對面的大小青洲外，更可眺望多個離島，包括南丫島、長洲、喜靈洲、周公島、坪洲和大嶼山等等，不去看看總覺得有點可惜呢！為了避免遇到靈異事件，千萬叮囑自己如果要去摩星嶺，天黑前一定要離開！

今次的摩星嶺行山以參觀軍事古蹟和欣賞山上景色為主，行完摩星嶺可以順道去西環泳棚打卡和欣賞日落，是一條輕鬆和景點豐富的初級行山路線！

接下來部分是我的摩星嶺行山的體驗分享：👇👇👇

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步行大約9分鐘就會見到西區獅子亭，旁邊有其中一個炮台遺址！摩星嶺炮台的官方介紹：摩星嶺炮台建立於二十世紀初，是港島西射擊指揮總部。二十世紀三十年代中，炮台的其中兩門9.2吋口徑大炮被移到赤柱，藉以加強港島南區的防衛力量。日軍在1941年攻擊香港時，炮台受到猛烈的轟炸，守軍在投降前將炮台的軍事設施破壞。現時炮台遺址由五組大炮炮位、港島西射擊指揮總部、火藥庫及營房等組成。炮台現已被評為二級歷史建築。

在參觀西區獅子亭旁邊的其中一個炮台遺址時，走入去裏面時突然聽到唸經聲，馬上個心離一離，在想我是不是幻聽？然後走出來站在高處再聽到唸經聲，就知道肯定不是幻聽，不知道是從哪裏傳來，一陣陣停下播下，馬上聯想到這裡是不是發生過什麼事所以要播唸經聲呢？（回看影片的確是有播唸經聲的，不是我幻聽！）

同行靈異體質人士表示，站在炮台入口右手邊位置即聽到唸經聲位置有點不舒服！看來摩星嶺的確是有點「猛」呢！未上到山頂已經感覺到不舒服，不過都有可能是心理作用吧！

繼續走上去山頂可能就會找到答案！步行大約7分鐘會去到一個比較開揚的位置，港島西面的群島盡入眼簾呀！按圖看清路線及沿途風光👇👇👇

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下午5時半，我們離開摩星嶺喇！今次走往域多利道的樓梯，走大約5分鐘就直接落到摩星嶺徑百年廢棄公廁位置，這條應該是捷徑吧！向下走很輕鬆好快就到，向上行就應該會吃力一點，所以我們上來時是走斜路，下去才走樓梯！

按圖看清前往西環泳棚路線及沿途風光👇👇👇

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小感想：

今次的「摩星嶺＋西環泳棚」之行是一個好輕鬆和多元化的行程，不但可以參觀到摩星嶺的炮台遺址群，而且在摩星嶺也可以飽覽香港島西邊的海景和日落，最後還可以在香港唯一的泳棚上與夕陽合照呢！個人覺得摩星嶺的軍事遺跡比魔鬼山的更有一種神秘感和探險感，陽光照不到的地方的確是會令人不寒而慄，「猛鬼地帶」和「香港十大鬧鬼地點之一」並非浪得虛名，靈異體質同行者表示走過某幾個位置是會特別頭痛，是繼高街之後最大感應的地點，所以天黑前一定要離開喇！

前往摩星嶺的交通：

今次的摩星嶺行山路線會直接在堅尼地城站A出口出發，不需要再額外乘搭其他交通工具！

如果比較懶是可以乘搭5號城巴在總站下車，然後沿摩星嶺徑上去！5號城巴在銅鑼灣（威非路道）開出直到摩星嶺徑，沿途會經過灣仔、金鐘、中環、上環、西營盤、石塘咀和堅尼地城等地，大家可以點擊這裡查詢路線和詳情。

以下是我的摩星嶺行山路線：

3:00pm 在堅尼地城站出發

3:28pm 到達何莊

3:46pm 到達摩星嶺食水配水庫閘口

4:00pm 到達靠近摩星嶺配水庫臨時花園

4:21pm 到達摩星嶺徑百年廢棄公廁

4:30pm 到達西區獅子亭（旁邊有其中一個炮台遺址）

4:50pm 到達摩星嶺青年旅舍

4:56pm 到達山頂的摩星嶺炮台遺址群（散落在各處，需要尋找）

5:30pm 離開摩星嶺-走往域多利道的樓梯

5:35pm 回到摩星嶺徑百年廢棄公廁

5:44pm 摩星嶺徑沿途看到金黃色的太陽

5:53pm 到達芝加哥大學香港校園位置

6:05pm 到達西環鐘聲泳棚

6:17pm 日已落

全程用了大約3小時多完成旅程！



總結步行路線：

堅尼地城站＞何莊＞摩星嶺道＞摩星嶺食水配水庫閘口＞摩星嶺徑＞摩星嶺配水庫臨時花園＞摩星嶺徑百年廢棄公廁＞西區獅子亭（旁邊有其中一個炮台遺址）＞摩星嶺青年旅舍＞ 山頂上的摩星嶺炮台遺址群＞前往域多利道的樓梯＞摩星嶺徑百年廢棄公廁＞摩星嶺徑＞芝加哥大學香港校園＞域多利道＞西環鐘聲泳棚

【本文獲「自由旅生」授權轉載。】