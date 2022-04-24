屯門行山｜龍鼓灘後山石景百玩不厭 潤腸石室貓爪石室近期大熱
撰文：CATT’S BLOG
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龍鼓灘石景、石室多的是，百玩不厭，周末朋友仔再開線探潤腸石室及貓爪石室，照舊9時30分龍鼓灘集合。
（出發日期：2022年3月19日；編按：疫情嚴峻，請避免外出，戶外地方也須佩戴口罩，嚴守限聚令）
早上天色仍然灰濛，龍鼓灘先起步沿車路步往劉氏祠堂，二人一組祠堂後轉入果園，前行少許村墳右邊上行，登山脊再下林往探潤腸石室，可能天氣不錯，加上兩石室是近期大熱，不少行友到來打卡，爬過石室在石室底附近大休。
▼按圖看清路線及沿途風景，龍鼓灘起步探潤腸石室👇👇👇
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休後回山脊過貓爪石室，覓得貓爪仍見不少行友，拍照後先走經十字星山脊下果園，村車路返回龍鼓灘搭車。
▼按圖看清路線及沿途風景，探尋貓爪石👇👇👇
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