屯門行山探秘｜龍鼓灘起步訪倉鼠石三層石　行到長板石室遇大蝙蝠

周末吹和緩東風，天氣暖和，與友又到龍鼓灘一帶探奇。

早上9時30半龍鼓灘起步，二人一組經車路旁林路上行，途經老鼠石、倉鼠石至三層石，石旁陡路下行先探長板石室，

（出發日期：2022年3月12日；編按：疫情嚴峻，請避免外出，戶外範圍也必須佩戴口罩，嚴守二人限聚令）



長板石室出、入口由一條狹窄石隙穿過，因洞內有一大塊長石而命名。上次來探時間所限，今日慢慢細探，洞底是密的，洞的上方有兩個光位都可出入，再向上一看，原來洞內住了不少蝙蝠，蝙蝠頗大有點嚇人，真正是一蝙蝠洞。

▼按圖看清路線及沿途風景，先探長板石室👇👇👇

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探過長板石室，覓路到巨石林洞，但找不到捷徑位，只有穿過石隙，繞過密林，經花香爐西坑上行，終於找得巨石林，在石林旁大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，繼續行程找巨石林👇👇👇

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休後，走到巨石林洞探索，洞口一棵樹藤很有趣，洞內又有一塊大石好別緻。拍照後沿石群穿插，走至大石旁，經藤蔓路，穿過石隙，原來就這麼近又回到長板石室。

好開心今日任務順利完成，經來路上攀回到三層石，再探附近奇石後經山脊下山出龍鼓灘搭車離開。

▼按圖看清路線及沿途風景，走到巨石林洞探索👇👇👇

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