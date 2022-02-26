屯門行山路線｜黃金海岸漫遊大欖涌水塘　近距離賞千島湖兼打卡

周末小組原定到九逕山賞石，早上有雨，9時在黃金海岸集合，到達集合點，看過環境，天雨濕滑，領導決定安全為上，改線行水塘，看看千島湖風光。

（出發日期：2022年1月22日；編按：疫情嚴峻，請避免外出，進入郊野公園範圍必須佩戴口罩，嚴守二人限聚令）



遂沿愛琴海岸前行，經掃管笏村至麥徑十段，走一段麥徑，岔口轉入越野單車徑，沿大欖涌水塘邊繞行至吉慶橋大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，漫遊大欖涌水塘

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休後，走引水道漫步出大欖隧道轉車站轉車回家。雖然是閒逛，也走了15公里多，6個多小時完成。

▼按圖看清路線及沿途風景，走引水道漫步出大欖隧道轉車站

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6個計劃行山旅程心得：（按圖放大）

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（部份相片取自隊友）

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】