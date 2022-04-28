【英超】杜慈笑言車路士來季毋須「心臟重建」　稱微整形就可以了

車路士與曼聯的賽事今晚凌晨開踢，兩支於聯賽無欲無求的球隊對碰，賽前記者亦只圍繞着球隊未來動向着手提問。

被問到來季會否如曼聯一樣要施「心臟手術」重建，車路士領隊杜慈笑言，藍軍沒有大量換血的需要。



數字上，車路士仍有爭冠可能，而曼聯亦有前4機會，但實情兩隊在聯賽同樣無欲無求，是日對碰雙方也許只為面子而戰。



車路士領隊杜慈則認為，就算兩軍聯賽已無所欲，作客奧脫福永遠別具意義。

首循環對碰，車路士因佐真奴的嚴重失誤導致曼聯有機可乘，並憑辛祖單刀破網追成1：1。（Getty Images）

杜慈表示：「個人而言，很喜歡在奧脫福與紅魔交手，這是最大的舞台之一；我帶着一支強大的球隊來到，無論他們處於什麼位置或狀態，這場比賽都是重要的比賽。」

上周車路士1：0小勝韋斯咸後，杜慈確定中堅魯迪格離隊消息。（Getty Images）

就在上周車路士1：0小勝韋斯咸的賽後，杜慈確定中堅魯迪格離隊消息，然而在球隊賣盤未有眉目下，藍軍很有可能在今夏未能增兵。

不過杜慈似乎不太擔心，更風趣地表示，球隊不如曼聯般需「開胸心臟」，反之「微整形就可以了」。