英超｜曼聯英雄或遭新帥棄用　英媒：他欠缺一項關鍵能力

曼聯宣布阿積士教練坦赫格（Erik ten Hag）下季接手後不過幾天，各界紛紛猜測他能否為「紅魔鬼」平亂、清洗「毒瘤」。英國《曼徹斯特晚報》卻大膽猜測：迪基亞或會被棄用。



《曼徹斯特晚報》指出，坦赫格在阿積士的行軍風格與曼聯現時展現的踢法非常不同，當中包括現代足球一個重要元素：始於後防的組織。然而，已在紅魔鬼10年的迪基亞雖然在不同領隊麾下也受重用，卻未必是坦赫格心目中的理想人選。坦赫格或會希望陣中門將的風格類近曼城的艾達臣，在控球的情況下跟其他外場球員一樣，可以用雙腳參與組織攻勢、保持控球。

迪基亞在曼聯陷困境時多次挺身而出，是球迷寵兒。（Getty Images）

報道指，迪基亞過十去年間雖然四度獲選為曼聯季度最佳球員，論撲救能力，也是世界上最佳的門將之一，惟他在後場分波的能力或許成為他的致命傷。迪基亞今季的傳球成功率僅得69%，跟艾達臣的88%相距甚遠；而論傳球、觸球及頭槌解圍次數，艾達臣也遠遠優勝——當然，也必需考慮到曼城整體的控球、防守能力，都遠高於曼聯。

《曼》進而指，哥迪奧拿入主曼城之初，也因同一考慮而棄用當年的正選門將祖赫特，而改用腳下功夫較佳的老將巴禾，其後才購入艾達臣。當年的祖赫特本來也是英格蘭正選門將、更是四屆英超金手套得主，但仍遭放棄。

哥迪奧拿在2016年一上任曼城領隊，便棄用祖赫特。（Getty Images）

對於坦赫格來說，也必需考慮到甸恩軒達臣的狀態，軒達臣一直被視為迪基亞接班人，但上陣機會少之又少，今季未曾在英超落過場，只在盃賽踢過3場。現年25歲的軒達臣，過往外借到錫菲聯時有過好表現，若仍然沒有上陣機會，或會考慮離開曼聯；加上有指阿積士今年初曾考慮借用軒達臣，意味坦赫格認為他是自己戰術的合適人選，只是當時蘭歷克希望軒達臣留在曼聯而沒有首肯。

《曼徹斯特晚報》認為，坦赫格最終或許選擇由甸恩軒達臣取代迪基亞出任正選，或是乾脆另簽一位合適的新門將，而迪基亞的位置絕對不安全。