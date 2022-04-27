英超︱堤亞高在利物浦光芒四射　里奧費迪南：他曾對我說想去曼聯

利物浦今季力爭四冠，近期連場大戰，堤亞高艾簡達拿完全發揮出中場傳球大師本色，曼聯名宿里奧費迪南卻爆料，聲稱對方在離開拜仁前，曾跟他說想加盟曼聯。



堤亞高近期狀態大勇，展現傳球大師本色。（Getty Images）

里奧費迪南在podcast節目《VibeWithFive》中稱，「堤亞高在過去數周，甚至數月，都是表現突出的中場球員，他絕對在最佳狀態。看看他的數據？堤亞高過去兩仗的傳球成功率，對曼聯是98.4%，對愛華頓是95.6％，真是瘋狂。」

里奧說，2020年當堤亞高離開拜仁慕尼黑的消息傳出時，曾跟他傾談，「他能說完美的英語，是個很好的男人，並希望加盟曼聯。不過你看到現在的他，他實在不能更加高興。」里奧認為，堤亞高的例子，正好說明球員和領隊需要時間去適應英超。

里奧費迪南認為，辛祖下季將踢出好表現。（Getty Images）

「上季有很多利物浦球迷說：『他不夠好，他不是我們想像中那樣，他來自德甲聯賽，他令我們進攻速度變慢，讓他離隊。』也有前球員稱，『他不會將皮球向前傳，未準備好踢這個聯賽。』」里奧並不同意，指出：「球員需要時間適應」。

話題回到他曾效力的曼聯身上，也是如此，里奧稱，無論是領隊或是曼聯，都需要時間和耐性，球迷尤其需要給來自其他聯賽的球員更多耐性。他指出，「辛祖正是另一個例子，我肯定你下季會見到一個更好的辛祖。」