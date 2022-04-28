英超｜曼聯僅餘14名一隊球員鬥車路士 馬古尼膝傷或提早收咧
撰文：何偉畧
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曼聯球迷目睹阿仙奴一役的後防表現，會否希望坐在後備的隊長哈利馬古尼「都係踢返正選啦」。如果認同，請準備迎接失望。
「紅魔」今晚將在補賽主場對車路士，暫代領隊蘭歷克賽前記者會指馬古尼膝部不妥，無法上陣。但英媒引述消息指，馬古尼傷情不輕，或提早收咧。
曼聯戰績不振，馬古尼成為箭靶，更惹來炸彈恐嚇驚魂。蘭歷克上仗對阿仙奴，把馬古尼列後備，結果曼聯防線仍然「自爆」。
數天過去，蘭歷克在今仗賽前記者會透露，曼聯傷兵潮惡化。馬古尼膝部不妥，普巴、勞基梳爾、費特及卡雲尼都無法上陣，辛祖患上扁桃腺炎，雲比沙卡亦要視乎體測結果，都可能無緣鬥車路士。英媒《每日郵報》指，馬古尼的膝傷不輕，可能缺席餘下4仗聯賽都無法上陣，變相提早收咧。蘭歷克在記者會上坦言只得14名一隊球員侯命，「應要三、四名青年球員湊數」。
馬古尼成為話題人物，無緣上陣仍成為記者追問的重點。蘭歷克被問到，會否向新帥坦赫格推薦馬古尼擔任隊長，他強調應由球員互選產生：「在德國，我們通常由球員選出4至5人。如果我下季執教會這樣做，但這是坦赫格要決定的事。」
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