足球熱話︱蘇斯克查換個身份繼續支持曼聯　化身慈父見證愛女封后

蘇斯克查即使不再是曼聯領隊，他對紅魔鬼熱愛不減，入場見證女兒Karna為曼聯U21贏得女子預備組聯賽冠軍。

他再次與太太Silje一起觀戰，全程笑呵呵，遇上女兒隊友的「集郵」自拍要求來者不拒，又不時拿出手機為Karna記錄珍貴時刻。這一天，他只是個愛惜女兒的慈父。



蘇斯克查緊張地看女兒比賽。（Twitter）

曼聯U21女子隊早前贏得北方聯賽冠軍，車路士則是南方聯賽王者。兩隊進行兩回合附加賽，決出預備組總冠軍誰屬。紅魔女首回合取得3：1優勢，次回合以相同比數再贏一場，以總比數6：2擊敗車路士女子隊封后。

蘇斯克查繼3月入場觀看女兒落場踢女子預備組盃賽，紅魔女以4：1擊敗伯明瀚捧盃後，再次入場見證女兒的光輝時刻。

蘇斯克查女兒Karna（後排左一），再次為曼聯女子U21捧盃。（Twitter）

19歲的Karna與爸爸蘇斯克查一樣踢前鋒，身材明顯較一眾隊友高大，她在今年一月在足總盃首度獲提拔上女子一隊作賽，當時蘇斯克查同樣在場。今仗對車路士，早段她的頭槌攻門被擋出，不過隊友Keira Barry梅開二度，加上後備入替的Megan Sofield為曼聯射成3：0，車路士縱追回一球仍再次以1：3敗陣。

不少入場觀眾甚至Karna的隊友一見蘇斯克查，紛紛上前要求合照，蘇B來者不拒笑着回應眾人要求。事實上，他時而緊張地看着比賽，時而拿出手機拍下女兒捧盃威水時刻，放下名宿光環，只是個寵愛女兒的爸爸。

點圖睇：蘇斯克查見證愛女為曼聯捧盃

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Karna置身女紅魔，並不是靠出名的爸爸，她今季在女子預備組聯賽，為曼聯上陣14場攻入14球。今年1月首度為一隊披甲時，教練史堅拿（ Marc Skinner）便曾說：「明顯地，她有個出名的爸爸，但她希望用自己的實力為人認識。她以表現證明，自己值得這個位置。」

Karna小時候與哥哥和弟弟跟C朗合照。（Twitter）

蘇斯克查與太太Silje有三子女，21歲長子Noah同為足球員，效力家鄉挪超球會基斯迪辛特（Kristiansund BK），身高達1.9米的他是個中場球員，目前正被外借到次級聯賽球會桑恩達（Sogndal Fotball），他未跟隨父親和家人到英國。

除了次女Karna外，家中老么Elijah同為紅魔一員，正在曼聯青訓梯隊受訓，不知日後會否有機會與小C朗和朗尼兒子Kai聯手，為曼聯重振聲威。