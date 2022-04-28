英超｜曼聯爭四難過登天 蘭歷克承認來季專注聯賽有好處
撰文：趙子晉
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曼聯在近5場英超僅取1勝，基本上已退出「爭四」行列，餘下4場接近變成例行公事。
看守領隊蘭歷克依然希望為球隊挽回士氣，同時為下任領隊坦赫格鋪好路，不排除來季不用分心歐洲賽的好處。
曼聯在聯賽先後不敵利物浦及阿仙奴，「爭四」已失去主導權，餘下4場分別鬥車路士﹑賓福特﹑白禮頓及水晶宮，就算全勝也未必能夠取得來季歐聯席位，加上以紅魔鬼的近況，要突然回勇全勇同樣甚有難度。
曼聯來季出戰歐聯機會渺茫，若果以現時的第6名完成球季的話，來季將會取得歐霸盃分組賽的資格。對急須重建的曼聯而言，倒不如專注聯賽一條戰線，當年高普接手利物浦的首個球季，同樣只專注英超作賽。（註：那一季利物浦無心插柳下歐霸闖入決賽，不敵西維爾得亞軍。）
即將完成看守領隊生涯的蘭歷克，坦言來季專心聯賽有着數，但也不能放軟手腳「擺爛」，「專心聯賽無疑是有優勢，但不代表我們餘下4場聯賽可以放鬆。這是我作為教練的責任，我們會嘗試在餘下賽程取得最佳戰績，以最佳的位置完成賽季，而現時亦不是談來季的最佳時機。」
蘭歷克重申，未來4仗取得好成績，以高漲士氣完成球季，對下季接手的坦赫格也有幫助，「即使餘下賽程全勝，歐聯資格也未必落在我們手中，但我們依然會戰鬥，希望為來季鋪路。」
完成今季後，看守領隊蘭歷克將功成身退，來季「升呢」變管理層，他將會全力協助坦赫格，並相信曼聯的明天一定會更好，「新球季，新氣象，來季有新領隊，加上引入一些新球員，一定會增添球隊的活力，所以我對球隊來季的前景感到十分樂觀。」
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