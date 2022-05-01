城門水塘行山路線｜連走針山、草山搵奇趣石景　往大埔碗窰落山

周三多雲，有一兩陣驟雨，吹和緩東北風，天氣清涼，正好到針山、草山走走，城門水塘集合。

（出發日期：2022年4月20日；編按：疫情嚴峻，請避免外出，郊野公園也須佩戴口罩，嚴守限聚令）



早上天色灰濛，在荃灣吃過早餐，搭82號小巴到城門水塘，9時30分起步，二人一組沿車路入菠蘿壩，接麥徑七段上針山。

在針山頂打打卡，下山續走麥徑七，在M134標距柱附近轉入中大植林區探「交叉石」及附近石景，拍照後原路折返至回歸亭大休。

▼按圖看清路線，城門水塘起步上針山再尋「交叉石」

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休後上行不遠就見海拔647米草山頂，在頂旁標柱拍過照，回走少許麥徑，按指示牌石級路下山。

石級底左轉至鉛礦坳，轉走衛徑七段經新屋家、碗窰下大埔墟享用下午茶。是日路線長14公里，走約5小時。

▼按圖看清路線，離開草山往大埔落山

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