行山｜共享地圖OpenStreetMap爆改地名大戰　山友憂慮增加意外

共享地圖OpenStreetMap近日掀起一場改地名大戰，有班人將現有的香港地名或山名改為古名，例如將狗肚山改為鷂婆石；另一班人認為對方做法不妥，古名有機會誤導行山人士，造成危險，再將名字改正。

資深行山人士吳俊霆表示，地圖需要簡潔易明，以溝通及導航為主，他強調安全是首要考慮，「你講個地方名，消防員未聽過，上網又找不到，會產生很多問題」。



近日打開「香港遠足路線」等行山路線Apps，有沒有發現多了很多陌生的山名？例如鷂婆石、飛鵝嶺、赤柱崗及南灣山。原來這些應用程式的背後地圖系統OpenStreetMap正爆發一場改名大戰，有數名用戶近日修改上千次香港地名及山名，將它們改成古名。

有「古名派」將原本399米高的狗肚山改名為鷂婆石，並將其東北方不遠處的一個258米的無名高程點命名為狗肚山。（受訪者提供）

最令山友關注的是沙田的狗肚山，有人將原本399米高的狗肚山改名為鷂婆石，並將其東北方不遠處的一個258米的無名高程點命名為狗肚山。在香港行山三十多年的吳俊霆說：「這是很嚴重的問題，如果你行這區一定會搞錯！他們可能好有心，話根據以前古籍那裏才叫狗肚山，但古代的東西，你沒有理由將舊名用於現今溝通用。」

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吳俊霆指狗肚山被移位兼被改名的情況最嚴重。（顏銘輝攝）

OpenStreetMap用戶HKHikerhang是這場香港古今地名改名戰的參與者，不斷將地名由古名轉回現今的官方名字。他在3月使用「香港遠足路線」應用程式時，發現地圖上出現了很多奇怪地名，所以就在OpenStreetMap註冊帳戶，參與了這場改名戰。OpenStreetMap就像一個地圖版的維基百科，任何人都可以註冊帳戶，修改內容。

HKHikerhang分享部分被改為古名的山頭，包括屯門的菠蘿山被改名為羊坑山。（受訪者提供）

他表示：「發現一個叫protecthknames的用戶不斷將本人已改正的資料回復古地名，例如狗肚山不斷被改回鷂婆石，如是者來回約十多次，之前提及會監察香港地區的用戶也留意到這個情況，也協助修復了好幾次。protecthknames之後稍為收斂，但4月17日又有個稱為CHProtection的用戶再次不斷修改狗肚山的名字，現時改名戰仍持續中，我們只能密切觀察該兩用戶的動向。」

沙田的狗肚山高399米，只有林中小徑上山，登頂後可望吐露港及馬鞍山景色。（顏銘輝攝/資料圖片）

HKHikerhang補充：「protecthknames和CHProtection會改回我們修改的名字，之前有另一用戶kof2001ignis上載了大量古名，但他並沒有捲入改名戰。」他表示有網上頻道公開了這場香港古今地名的改名戰後，有更多用戶加入，協助將古名改回現今的名字。

多個香港熱門行山路線應用程式，都有使用OpenStreetMap為背景地圖。（顏銘輝攝）

吳俊霆及HKHikerhang都認同，讓香港人了解多點地名的歷史是一件好事。兩人認為「古名派」用戶的原意可能是正面的，但好心做壞事，用錯了方法。現時多個行山應用程式都使用OpenStreetMap為背景地圖，包括行山新手常用的「香港遠足路線」。如果行山地圖上的地名變成古名，與官方地名不同的話，會造成混亂，有可能置行山人士於險境，以及增加搜救難度。

吳俊霆召開記者會，關注OpenStreetMap多個地名被改為古名的情況。（顏銘輝攝）

「安全是最重要，這是我今次出聲的原因，當中有很多安全隱憂。」曾經完攀七大洲最高峰的吳俊霆強調，地圖的主要功能是溝通、導航及定位，一定要簡潔易明，他說：「你講個地方名，消防員未聽過，上網又找不到，會產生很多問題。在歷史研究、書籍上是值得分享（古地名），但不是強行在地圖上改去官方山名。」他感嘆：「如果你行山時搞不清自己在什麼地方，就很大問題！」

HKHikerhang亦有類似看法，他表示：「需要求救時報上山名是最簡單的，但（在OpenStreetMap）大幅上載古名會對救援隊伍造成混亂，拖延搜救時間。舉個例，有人在金馬倫山需要求救，但報上飛鵝嶺（金馬倫山的古名），這樣很易令人誤會是九龍的飛鵝山。」

在OpenStreetMap上，赤柱的孖崗山被改名為赤柱崗。（受訪者提供）

除了狗肚山變鷂婆石、金馬倫山變飛鵝嶺外，還有很多香港古地名近期出現在OpenStreetMap上，例如孖崗山變成赤柱崗、寶雲山變坳頂山、三支香變南灣山。

從孖崗山上可以俯瞰赤柱一帶景色。（周立賢攝）

吳俊霆還指出，在尖鼻咀一帶的小山丘也突然多了十多個山名，資訊太多，容易令人混淆。

吳俊霆指，尖鼻咀一帶多了很多有名字的小山頭。（受訪者提供）

吳俊霆及HKHikerhang皆表示，那些有意保育香港古地名的有心人，可以選擇OpenStreetMap以外的渠道。HKHikerhang建議：「事實上現在有一個類似的開放地圖叫Open Historical Map可以供他們使用，Open Street Map資料庫亦有一欄『old_name』可以給他們上載古名，而不是覆蓋現在慣常使用的名稱。」