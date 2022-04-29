【英超】車路士力壓曼聯　21次埋門未能贏波　杜慈：把握力欠奉

車路士作客曼聯，藍軍在全場錄21次射門下只能1：1悶和。事實賽中戰況一面倒，車路士雖在「攻防戰」下痛失2分無損積分榜排名，但領隊杜慈賽後亦不對不承認，球隊最大弊病仍未改善。



車路士先有馬高斯阿朗素在60分鐘接應夏維斯頭槌助攻，「窩利」抽入打開紀錄。惟僅2分鐘後，藍軍後防一次大意走甩C朗拿度，其射手在禁區內控定抽射破網，曼聯追成1：1。

車路士先有馬高斯阿朗素在60分「窩利」抽入打開紀錄。（Getty Images）

事實車路士今仗控球率高達65%，21次埋門6次中框，當中包括夏維斯一次單刀及一次頭槌攻門，但卻遭曼聯門將迪基亞撲出。然而賽事表現非常活躍的域斯占士，亦有一次中龍勁射，及一次中柱射門。

僅2分鐘後C朗拿度在禁區內控定抽射破網，曼聯追成1：1。（美聯社）

全場佔盡上風卻未能取下勝利，車路士領隊杜慈賽後也認命：「我為球隊今場演出感到驕傲，我們展示了實力，本應在奧脫福可全取3分；車路士今場表現極有質素，但不幸地未能夠贏波。」

車路士夏維斯今仗獲多次埋門機會，卻未能化成入球。（美聯社）

域斯占士中柱也許是不幸，惟其餘埋門的失機反映把握力欠奉的問題。杜慈賽後也特別提到球隊埋門決定性及夏維斯的狀態。杜慈表示車路士擁有優越的空間組織能力，奈何埋門一下把握力欠奉，而夏維斯，他狀態有點下滑，但相信他能重拾感覺。」

杜慈賽後承認車路士埋門把握力欠奉。（美聯社）

車路士賽後於積分榜以66分繼續排第三，曼聯則以55分列第六，前者周日將作客護級的愛華頓，曼聯到下周二凌晨才主場迎戰賓福特。