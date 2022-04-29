英超｜拉舒福特hea踢表現遭曼聯名宿狠批　回防仲懶過老將C朗

曼聯在英超主場以1：1踢和車路士，在最近的「死亡賽程」終於搶得1分。37歲前鋒C朗拿度再次「carry」球隊，除了取得入球外，還積極回防，協助看管列斯占士。相比下，踢左翼的拉舒福特持續低迷，進攻及防守近乎零貢獻，遭名宿及球迷狠批，其中有人嘲諷拉舒福特全場跑得最快的時刻，就是完場後跑去跟車路士領隊杜慈握手。



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拉舒福特今場踢正選，擔任左翼，踢到79分鐘被換走。這位24歲「慈善球王」表現繼續令人失望，毫無建樹，可說是「冇腳好波」！他全場沒有射門及威脅傳球，也沒有任何盤扭過人，跑動懶散，回防甚至比C朗更少。英國《曼徹斯特晚報》給他3分的低分，形容他又踢了一場令人遺忘的表現，對車路士沒有構成任何威脅。

比較C朗及拉舒福特的活動熱點圖，C朗在左後防的活動比拉舒福特還要多。（網上截圖）

擔任評述員的前曼聯隊長堅尼，對拉舒福特近期的表現十分失望，他說：「他要展示多點勇氣，我們見到他做得不夠。他的表現不夠穩定，也不夠努力，過人時也不夠勇敢，在跑動方面都不夠好。他現在24歲了，必須表現得更成熟，踢得更穩定，這是效力大球會的關鍵。他真的要付出更多，我對他很失望。」

堅尼認為拉舒福特好像在比賽中隱形，他說：「他不再對比賽有任何影響力，他的貢獻很少。上星期對利物浦時，我都有講過，他踢得像小孩一樣，就像個不成熟的孩子。」

踢得差，就連熱身時笑都有錯？（Getty Images）

或者踢得差就是原罪，堅尼連拉舒福特熱身時嬉皮笑臉也看不過眼，他說：「每次見他熱身，我都見到他在笑。你是正準備一場戰鬥，你要為自己的未來而戰！你在入波後可以笑，做了一些影響比賽的表現後都可以笑，但熱身時就開始笑……別這樣吧！」

🗣 "Every time I see Marcus getting warmed up, he's always smiling, I don't like players smiling too much."



Roy Keane vents his frustrations with Marcus Rashford at Man United pic.twitter.com/16xcBsCgrJ — Football Daily (@footballdaily) April 28, 2022

另一位前曼聯球員沙夏之前評論拉舒福特，言辭較平和，叫他放大假，好好想一想自己的前途。沙夏說：「我覺得他要放假，或者去拉斯維加斯，好好享受及放鬆。他應該要保持信心。他仍是個好球員，我認為他只是需要休息，抽時間想一想職業生涯以及下一步的目標。」沙夏表示很喜歡初出道那個19歲的拉舒福特，那時拉舒福特沒有太多想法，只會專注努力比賽。

網民怒插拉舒福特踢得差，回防態度比C朗更差，有人更指他全場跑得最快的一刻是賽後跟杜慈握手。（Twitter截圖）

拉舒福特的表現亦引來網民的廣泛批評，其中有人留意到，當比賽完結後，他從後備席跑出來，趕住跟車路士主帥杜慈握手及擁抱。有網民嘲諷他：「今場拉舒福特跑得最快的一次，就是完場後跟杜慈擁抱。真的很奇怪。」

賽後，拉舒福特跑出去跟杜慈握手及擁抱。（網上片段截圖）