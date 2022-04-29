英超｜蘭歷克做曼聯顧問外再有好路數　勢接掌奧地利國家隊

曼聯早前宣布來季由坦赫格接任主帥一職，看守領隊蘭歷克即將功成身退，下季將以顧問身份留效曼聯。早前英國傳媒透露，「蘭sir」的顧問合約每個月只需上班6日，這名德國教頭原來另有計劃，盛傳他將被委任為奧地利國家隊的教練。



球季進入尾聲，曼聯「爭四」似乎無望，由看守領隊蘭歷克督師的日子亦進入倒數。這名63歲的德國教頭，來季將會返回「老本行」，擔任曼聯的顧問，協助新主帥坦赫格重建紅魔鬼。

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蘭歷克即將功成身退，來季將成為曼聯顧問。（Getty Images）

英國《每日郵報》早前透露，蘭歷克與曼聯的兩年顧問合約，工作日子只需要144天，平均每月只需上班6日。顧問不似領隊般困身，蘭歷克有更多時間實行自己的新計劃，《每日郵報》報道，奧地利足協即將宣布委任「蘭sir」成為新一任的奧地利國家隊教頭。國家隊賽程不如球會般頻密，每月2至3場賽事，雙軌並行，時間上理應可行。

消息傳出後，蘭歷克立即被問及此事，他未有正面回應，「我今晚只會回應關於曼聯的事情，我能夠肯定的是下季我會出任顧問一職。」

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蘭歷克避談接掌奧地利國家隊一事。（Getty Images）

就算蘭歷克有能力兼顧雙線發展，曼聯前隊長堅尼（Roy Keane）質疑他能否勝任，更指一刀兩斷或許是最佳方法，「若果他（蘭歷克）出任奧地利教練，必定加重他的工作量，縱然顧問一職較為輕鬆，但我不肯定他能否兼顧兩邊。他升上顧問後，也可能面對權威的問題，因為他在這段期間戰績一般，所以或許乾脆分手是最佳的方法。」

蘇斯克查被辭退後，蘭歷克獲委任為曼聯的看守領隊至今季季尾，至今領軍出戰25場不同賽事，取得10勝8和7負，勝率只得4成。

蘭歷克擔任曼聯看守領隊的這段時間，戰績一般。（Getty Images）

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