英超｜37歲C朗妙射掛網再救曼聯　蘭歷克讚嘆：呢個年紀好少見

英超周四（28日）深夜上演獨腳戲，由曼聯主場迎戰車路士，「老大哥」C朗拿度再度挺身而出，入楔禁區一控一射破網，盡顯功架，並領軍在奧脫福力保不敗。

37歲的C朗拿度今季三番四次擔當曼聯的救世主，看守領隊蘭歷克盛讚這名葡萄牙球星的表現，力證他依然是舉足輕重的一員。



英超「三哥」車路士與接近無望前四的曼聯，周四深夜上演話題大戰。奧脫福主場出戰的曼聯，把守最後一關的迪基亞依然忙碌，上半場先後撲出列斯占士的遠射及夏維斯近門頭槌。

久守必失，列斯占士右路傳中，夏維斯頭槌二傳，馬高斯阿朗素第一時間抽射，迪基亞欲救無從，車路士60分鐘先開紀錄。曼聯隨即還以顏色，兩名老將的配合，尼曼查馬迪傳給C朗拿度，在禁區內一控一射掛網，盡顯射術，兩分鐘後隨即追成1：1平手，兩軍餘下時間沒有再添紀錄，結果握手言和，各得1分。

C朗一控一射破網，助曼聯主場逼和車路士。（Getty Images）

曼聯前線啞火，彷彿只得C朗懂得入球一樣，3月至今合共舉行8場聯賽，C朗在其中5場披甲並攻入8球，同時一人包辦曼聯所有入球。C朗拿度今仗再有進賬，助球隊取回1分外，亦是他在英超生涯首度射破車路士的大門。

曼聯前線依然依賴C朗，37歲的他難免吃力。（Getty Images）

37歲的C朗拿度依然要肩負球隊的入球重責，一方面可以說他辛苦，亦可以說他寶刀未老。曼聯看守領隊蘭歷克亦讚嘆C朗的表現，「一個37歲的球員，這種頂級表現並不常見，他（C朗）今仗證明了在隊中依然舉足輕重。」

蘭歷克坦言C朗以37歲之齡交出這種表現，令人驚艷。（Getty Images）

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英超第35輪直播賽程（01美術製圖）

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