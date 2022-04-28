費Sir罕有開腔　被問對坦赫格的睇法　「球隊需要人管」｜英超

阿積士教練坦赫格（Erik ten Hag）下季「入魔」，各界紛紛猜測他能否為曼聯平亂、清洗「毒瘤」。

近日曼聯傳奇領隊費格遜於進入馬場期間遭記者截停，並問道會否贈送坦赫格金石良言，費Sir簡短回應卻說出了重點。



曼聯宣布委任荷蘭教練坦赫格（Erik ten Hag）為下季主帥，簽約至2025年。惟其後有傳坦赫格非費格遜心水，後者更希望巴黎聖日耳門教練普捷天奴任教。

據報坦赫格未來3周會單獨約見所有曼聯球員，了解球隊的狀況及各人的心態。（Getty Images）

近日費Sir入馬場就遭記者攔下，並要求他發表一下對坦赫格的睇法。費Sir欣然回應，並說：「我希望他做得好，球會需要有個人來管治，這是我對他的期望。」

費Sir：球會需要有個人來管治。（Getty Images）

事實據英國《每日鏡報》早前報道，曼聯看守領隊蘭歷克會撰寫一份更衣室評估報告，交給新領隊坦赫格，讓對方提前了解曼聯球員的特點及狀況。

報道以震驚及恥辱去形容蘭歷克對曼聯球員的評價，他指曼聯球員自私、過分膨脹、欠缺質素以及權力過大。因此費格遜一言「需要有個人來管治」，有跡可尋亦說出事實。