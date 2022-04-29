【英超】孫興慜大讚干地發放正能量　「追隨他我們就會贏」

力爭前4的熱刺今周將面對李斯特城，後者為備戰下周歐霸4強次回合賽事預料將輪換，熱刺似乎有機可乘全取3分。

球星孫興慜賽前接受英國媒體訪問表忠，強調如熱刺都能一心跟隨領隊干地，勝利只會持續。



這名熱刺進攻核心近日受訪，認為勝利與否，教頭干地也是球隊的力量：「有時候，作為一名主教練，你大可以坐在席上，但我從來沒有看到他坐下來；干地只會很投入亦充滿激情，比賽中一直感覺他就是在和我們比賽，他給了我們很多的正能量。」

球星孫興慜賽前直言墮入了與干地的愛河。（Getty Images）

除了比賽，孫興慜亦透露訓練時感到干地的精益求精：「每次訓練時，他總是大喊大叫，總是給出細節，因為如果有人不按他的要求做，他就會很生氣。」

也許激情四射是干地形容詞。（Getty Images）

目前孫興慜以17個英超入球，與C朗拿度並列射手榜第二，熱刺則得58分排名英超第5，距離第4名阿仙奴2分，仍有望踢入歐聯。球季未完一切亦有可能，孫興慜強調只要球會一條心，就可勝利在望：「（對干地）我現在墮入愛河，因為他給到了我們如此多的細節；我們需要這些細節，如果我們全隊都追隨干地，我們就會贏。」