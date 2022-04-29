英超｜迪基亞屢救險球助曼聯保和局 獲英媒評為全場最佳
撰文：趙子晉
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英超「紅藍大戰」，最終以1：1握手言和。縱然是和局，但作客的車路士在點數大勝曼聯，全場21次攻門﹑6次中目標，結果其中5次被迪基亞擋出，助曼聯力保1分。這名西班牙門將再度發威，獲英媒評為全場最高分的曼聯球員之一。
曼聯「爭四」接近無望，加上車路士穩佔第3位，今仗大戰重要性大減。主場出擊的曼聯狀態繼續低迷，車路士今仗反客為主，全場近6成半控球率，攻門數字亦壓倒性領先曼聯，錄得21次埋門，而曼聯只得6次，惟戰果上未能反映差距，結果以1：1和氣收場。
車路士主帥杜慈賽後直指把握力欠佳，錯失贏波機會，除此以外，曼聯門將迪基亞也應記一功。夏維斯上半場接應簡迪的直線，一次半單刀機會，迪基亞及時出迎封位收窄射門角度，順利封走對方射門，場邊看到這一幕的杜慈激動到「生蝦咁跳」。
今仗同樣是曼聯今季的寫照，即使迪基亞多努力，也難以力保不失。這名西班牙門將的努力受到英國傳媒《曼徹斯特晚報》的肯定，獲得7分，與入球功臣C朗拿度並列全隊最高。《曼晚》狠批中場麥湯米尼，只得2分，直斥這名蘇格蘭中場未能與簡迪及佐真奴抗衡，更沒有協助馬迪，這種表現應該半場就被換出。
《曼晚》對曼聯今仗評分：
+6
另外，足球網站《Football.London》亦對車路士眾將今仗表現評分，列斯占士獲得全場最高的8分，這名英軍翼衛在邊路十分活躍，令車路士的進攻更多元化。
《Football.London》對車路士今仗評分：
+6
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