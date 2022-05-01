英超｜熱刺爭四時刻傳聞滿天飛 干地怒斥作新聞乘機放話
撰文：何偉畧
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英超熱刺正在爭逐前四，能否達成目標而重返歐聯，關乎來季組軍計劃。
季中上任的領隊干地對完季後去向，一直不置可否，近日突然傳出來季過檔法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG）。他直接回應傳聞，怒斥假新聞，可是澄清之後又留下尾巴，依然沒有保證來季留在熱刺。
干地來季過檔PSG的傳聞，約於近一星期流傳。PSG在熱刺前主帥普捷天奴帶領下衛冕法甲，但普帥能否履行餘下一季的合約，來季繼續執教，仍是未知之數。傳聞指PSG有意撬人，甚至有可能出現罕見的交換主帥行動。
熱刺在爭四路上暫時被動，近兩仗一和一負後跌至第5，落後阿仙奴2分。關鍵時刻傳聞滿天飛，對球隊上下都非好事。熱刺今晚（5月1日）英超對李斯特城，干地在日前的記者會回應傳聞：「明顯那是對我在工作方面的讚賞，但我不喜歡他們作新聞，為了製造問題而胡謅，並不妥當。對我、我的球員，以及相關球會，都不公平。」
干地直言熱刺上下都專注在最後 5場聯賽，爭取前四，來季參戰歐聯。個人去向，容後再決：「我說了很多次，我甚為享受在熱刺執教。故此，球季後將與球會私下會面，在友善良好的方式下，找出對各方最好的決定。」熱刺未來3仗都是硬仗，今晚對李斯特城後，下周末作客利物浦，接着周中主場與阿仙奴直接交鋒。
熱刺上半季解僱紐奴，換上干地執教，經歷過「贏曼城、輸般尼」的不穩期，也出現早前4連勝的好景。球員與球迷漸漸信賴干地，但這位意大利名帥，始終沒有承諾下季留隊。過去領軍奪冠，眼前球隊為爭前四而苦戰，干地坦言不滿：「別忘記我要有野心，不是只為爭個歐聯或歐霸席位。說實在，我要爭取更多更多，你明白嗎？」目標，就是桂冠，「我應該爭取重要榮譽，而非六、七、八位，也不是打一季好波都只夠爭前四」。
這些話，是給熱刺管理層的話。爭冠的野心，熱刺管理層能夠滿足嗎？
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