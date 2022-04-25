法甲｜傳PSG管理層即將大地震　普捷天奴李安納度齊執包袱

雖然巴黎聖日耳門上周末贏得法甲冠軍，但法國傳媒報道，PSG醞釀高層大換血，解僱體育總監李安納度及教練普捷天奴。報道稱，熱刺領隊干地願意接掌PSG，而體育總監方面，PSG屬意國際足協全球發展總監雲格。



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PSG在上周末聯賽與朗斯踢成1：1，34戰得78分，領先次席的馬賽13分，提早4輪聯賽封王。伴隨封王而來的是高層大地震的傳聞，根法國《巴黎人報》的消息，PSG教練普捷天奴與球會管理層開會，雙方意興闌珊，普帥心灰意冷，PSG亦想趁機換帥。

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傳普捷天奴帥位不保。（Getty Images）

對於億萬大軍PSG而言，贏法甲只屬基本任務，他們的目標是歐聯。然而，在加入美斯等球星後，PSG在今屆歐聯16強止步，令人失望。普捷天奴與PSG尚有一年合約，如果PSG想解僱他整個團隊的話，需要賠率1500萬歐元。

傳熱刺主帥干地是下任PSG教練。（Getty Images）

《巴黎人報》聲稱，PSG的頭號教練目標是施丹，但施丹希望在今年底世界盃後接掌法國國家隊；而熱刺領隊干地則願意今夏執教PSG，簽約兩年。普捷天奴倘若被炒，也不愁下家。雖然曼聯已經宣布坦赫格為下季新帥，普捷天奴無緣紅魔帥位，但熱刺主席利維一直與普捷天奴聯繫，想將他帶回倫敦。說不定，PSG及熱刺今夏會來一次主帥互換？

傳PSG想邀請雲格任體育總監。（Getty Images）

PSG多年來緣盡歐聯錦標，還動搖到體育總監李安納度的地位。儘管李安納度上場賽後表示，下季仍想留在PSG，但他不一定獲留任。《巴黎人報》指，PSG正物色新體育總監的人選，包括現任國際足協全球發展總監的前阿仙奴領隊雲格。