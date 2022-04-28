足球熱話｜摩連奴心中有一根熱刺 準決賽前遇搞笑問題乘機放箭
撰文：何偉畧
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縱橫球壇的摩連奴，心中有根刺，叫「熱刺」。
去年聯賽盃決賽前夕食「無情雞」，如今轉到羅馬執教的摩連奴首度領軍回到英倫，在歐協聯準決賽首回合作客李斯特城。遇上一個問題時，笑着放箭。
摩連奴去年4月中突然被熱刺「炒魷」，當時距離聯賽盃決賽僅餘一星期。不久，摩連奴便宣布今季執教羅馬，將於明晨首度回到英倫。
羅馬暫列意甲第5，餘下4仗之際落後第4位祖雲達斯8分，爭奪來季歐聯資格並不樂觀。帶隊殺入歐協聯準決賽，摩連奴在記者會遇上一個問題「上次入到準決賽，但係決賽之前被炒，今次驚唔驚」，乘機話當年。
摩連奴臉露笑容，足球世界，不會事事如預期，要打敗很好的教練和球隊，才有機會入決賽。他自己不怕再次遇上熱刺的慘痛經歷：「唔怕。我承認喺我咁長嘅生涯，發生過好多好事同壞事。嗰一次，都幾獨一無二。」
熱刺主席利維，亦難逃摩連奴「槍擊」，「我覺得利維先生，喺足球界嚟講都幾獨一無二」。
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