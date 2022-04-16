英超｜熱刺遇上北倫敦剋星 遭白禮頓末段絕殺全失3分
撰文：趙子晉
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英超周六頭場，熱刺主場鬥白禮頓，力爭再取一勝，穩固前四位置，可惜如意算盤打不響，全場錄得零次中目標攻門，結果由杜沙特末段一箭定江山，繼上輪擊敗阿仙奴後，再挫另一支北倫敦球隊。
熱刺取回「爭四」的主導權，今仗主場鬥白禮頓，力爭拉開與阿仙奴的差距。早前感染新冠肺炎的主帥干地，趕及在今仗前康復回歸領軍，前線繼續由哈利卡尼夥拍孫興慜及古路施夫斯基攻堅。
面對中游的白禮頓，熱刺上半場沒有明顯優勢，頭45分鐘只錄得一次不中目標的攻門，反而白禮頓攻勢更有威脅，美維樸禁區內起腳，幸好賓戴維斯擋出，連哈利卡尼亦在門前擋出對方射門，熱刺與白禮頓上半場互交白卷。
換邊後，熱刺略有起色，其中孫興慜在12碼點附近起腳，卻被對手擋出。干地隨即作出調動，由盧卡斯莫拉取代表現平平的古路施夫斯基。賀積查治其後右路落底傳中，哈利卡尼及尾柱的利古朗未能踢中皮球，全場未有錄得中目標攻門。
白禮頓並非沒有攻勢，鄧克接應傳中頭槌攻門，幸好洛里斯一抱入懷，杜沙特遠射亦柱邊出界。至完場前，熱刺在左路遲遲未能解圍，剛好落在杜沙特腳下，其後乖巧地扣過熱刺守衛，面對洛里斯冷靜地以右腳腳面射入網，90分鐘攻入全場唯一入球，結果熱刺主場爆冷一球不敵白禮頓。
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